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KPSS giriş yerleri belli oldu. Ertelenen KPSS'nin giriş yerlerine nasıl bakılır

Ertelenen KPSS'nin giriş yerleri belli oldu. 2022-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür ile eğitim bilimleri oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı. KPSS sınavı giriş yerleri sorgulama ekranına nasıl giriş yapılır?

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:48
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 16:02
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Ertelenen KPSS giriş yerleri açıklandı

KPSS giriş yerleri belli oldu. Ertelenen KPSS'nin giriş yerlerine nasıl bakılır
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Ertelenen KPSS oturumları için Sınav Giriş Yerleri atama işlemleri yapıldı. Sınav yerlerini gösteren giriş belgelerine, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılacağı aktarıldı.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruda “Öğrenci adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 08 Eylül 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek” denildi.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.

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