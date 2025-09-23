Ertem Şener'den gündemi sarsacak Victor Osimhen iddiası! "Kulüpten öğrendim..."

Galatasaray'da Nijerya'nın 6 Eylül'de oynadığı Ruanda ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Victor Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belirsizliğini korumaya devam ediyor. Osimhem'in yokluğunda dün sahasında Konyaspor'u 3-1 yenerek yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maçın ardından Nijeryalı golcünün sağlık durumu hakkında konuştu.

"ALANYASPOR MAÇINDA KADRODA OLMASINI UMUT EDİYORUZ"

Başarılı teknik adam, "Victor Osimhen'in bugün kontrolleri yapıldı. Dün yapılan antrenmanda yer aldı. Ufak ağrıları devam ediyor. Bunları tolere edip oynaması halinde bir sonraki maç takımla olacağını umut ediyoruz. Alanya maçında kadroda olmasını umut ediyoruz. Antrenmanlarda deneyeceğiz. Liverpool maçında da sahada olmasını bekliyoruz." dedi.

"YÜZDE 100 HAZIR İYİLEŞMEDEN OYNAMAM DİYORMUŞ"

Okan Buruk, bu açıklaması ile Galatasaray taraftarlarının yüreğine su serperken, ünlü spiker Ertem Şener'den flaş bir iddia geldi.

Şener, kulüp içinden öğrendiğini aktardığı bilgiyi paylaşarak, "Osimhen'in özelliği şuymuş. Bunu kulübün içinden öğrendim. 'Ayağımda ağrı bile olmayacak. Bastığımda bir şey hissetmeyeceğim. İğneyle falan oynamam. Ben yüzde 100 iyileşmeden oynamam' diyormuş. O yüzden Okan hoca, 'Ufak ağrıları var, bunları tolere edip oynaması halinde...' diyor." ifadelerini kullandı.

