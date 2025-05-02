Ertem Şener'i yıkan haber

Kaynak: Haber Merkezi
Ertem Şener'i yıkan haber

Futbol yorumcusu Ertem Şener, annesi Meltem Şener'in kaybıyla yıkıldı., Beyaz Futbol sosyal medya hesabından Ertem Şener'in annesi için taziye mesajı yayınladı.

Futbol yorumcusu ve Beyaz Futbol Programı Moderatörü Ertem Şener'in annesi Meltem Şener vefat etti.

Meltem Şener’in cenazesi, İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ertem Şener'in cenaze töreninde zor anlar yaşadığı kameralara yansıdı.

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BEYAZ FUTBOL'DAN TAZİYE MESAJI

Acı haberi Beyaz Futbol sosyal medya üzerinden açıkladı.

Yapılan açıklamada "Beyaz Futbol Programımızın Yapımcısı ve Moderatörü Ertem Şener’in çok kıymetli annesi Meltem Şener vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ertem Şener'e, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz." denildi.

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Ertem Şener'i yıkan haber
Ertem Şener'i yıkan haber