Ertem Şener'i yıkan haber

Futbol yorumcusu ve Beyaz Futbol Programı Moderatörü Ertem Şener'in annesi Meltem Şener vefat etti.

Meltem Şener’in cenazesi, İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ertem Şener'in cenaze töreninde zor anlar yaşadığı kameralara yansıdı.

BEYAZ FUTBOL'DAN TAZİYE MESAJI

Acı haberi Beyaz Futbol sosyal medya üzerinden açıkladı.

Yapılan açıklamada "Beyaz Futbol Programımızın Yapımcısı ve Moderatörü Ertem Şener’in çok kıymetli annesi Meltem Şener vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Camii’nde kılınacaktır. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ertem Şener'e, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz." denildi.