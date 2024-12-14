Ertem Şener'in paylaşımı gündem oldu. Program partnerini görenler inanamadı

Ünlü spor spikeri Ertem Şener yaptığı paylaşım ile dikkat çekti.

Ertem Şener'in Star TV'de şampiyonlar ligi programlarını ve maçlarını sunuyordu.

Şener yaptığı paylaşımda takipçilerini yıllar evvele götürdü. 2005 yılı Şampiyonlar Ligi yayınından bir anı paylaşan Şener, programdaki sunucu arkadaşı ile dikkat çekti.

Şener'e o dönem spor spikerliği yapan ünlü oyuncu Birce Akalay eşlik etti.

Şener paylaşımında "Sürprize bak, 2005 Şampiyonlar ligi. Stüdyoda sevgili Birce Akalay ile beraber sunumdayız. Star Tv ve o sihirli stüdyo" dedi.