Ertem Şener'in Yılmaz Vural'a söylediği sözler olay oldu. Ahmet Çakar dondu kaldı

Derin Futbol programına telefonla bağlanan Yılmaz Vural'ın Ertem Şener'le girdiği diyalog sosyal medyada yeniden gündem oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ertem Şener'in Yılmaz Vural'a söylediği sözler olay oldu. Ahmet Çakar dondu kaldı

Şu sıralar Menemen FK’nın başında mucizeler yaratan Yılmaz Vural’ın Beyaz TV’de yayınlanan Derin Futbol programında Ertem Şener’le girdiği diyalog yeniden gündem oldu.

Telefon bağlantısıyla katıldığı programın sonunda Ertem Şener’in Yılmaz Vural’ın oğlu için “Hocam küçük Yılmaz Vural’ı öpüyorum” demesi üzerine stüdyoda bulunanlar donup kaldı.

Stüdyodakilerin bu sözlerini yanlış anlaması üzerine sözlerini açıklama gereği duyan Ertem Şener “küçük Yılmaz Vural hocamın oğlunun adı” diyerek açıklama yaptı.

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