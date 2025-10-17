Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Arslan'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ertuğrul Arslan'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

Arslan sözleşmeye imza attıktan sonra takımla antrenmana çıktı ve Iğdır FK maçının hazırlıklarına başladı.

Boluspor, 7 Ekim'de teknik direktör Mustafa Er'le yollarını ayırmıştı. Mustafa Er yönetiminde 9 maça çıkan kırmızı beyazlı ekip; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

ERTUĞRUL ARSLAN KİMDİR?

Ertuğrul Arslan, 26 Ocak 1980 tarihinde Sivas’ta doğdu. 2019–2020 sezonunda Antalyaspor altyapısında teknik direktörlük görevine başlayan Arslan, 2020 yılında Antalya Kemerspor’da görev yaptı.

2021 yılında Antalyaspor A Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görevine devam eden Arslan, ardından Almanya’da Borussia Dortmund’da Nuri Şahin’in teknik ekibinde yer aldı. Nuri Şahin ile birlikte görev yaptığı dönemde 27 Bundesliga ve 8 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması da dahil olmak üzere toplam 120 resmi maçta sahada yer aldı.