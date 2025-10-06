Ertuğrul Doğan Ahmet Ağaoğlu'nun Trabzonspor'dan neden ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"FATİH TEKKE VE EKİBİ İNANILMAZ EMEK VERİYOR"

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Ertuğrul Doğan, "Öncelikle Fatih hoca ve ekibini tebrik ederim. Güzel bir başlangıç yaptılar. Herkes motive. Herkese tek tek teşekkür ederim. Benim burada 8. yılım, şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İnanılmaz bir emek veriyorlar. Fatih hoca tesislerde kalıyor. Çok karakterli futbolculara sahibiz." diye konuştu.

"TRABZONSPOR'UN DAHA İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Transferde Fatih Tekke'nin taleplerine göre hareket ettiklerinin altını çizen Ertuğrul Doğan, "Devre arasında hocamızın bir talebi olduğu zaman, istediği oyuncuları da bünyemize katmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzdeki günlerin Trabzonspor için çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur." ifadelerini kullandı.

"SAHADA NE KADAR BAŞARILI OLAMADIYSAK, EKONOMİDE BAŞARILI OLDUK"

Görev süresi boyunca yaşanan sportif başarısızlığa rağmen ekonomik anlamda olumlu yönde ilerlediklerini belirten Doğan, "En büyük konu ekonomi. Ekonomiyi yerinde tutmak gerekiyor. Geldiğimiz günden beri her ne kadar sahada başarılı olamadıysak, ekonomide o kadar başarılı olduk.Sahada başarılı olamamızın çok sebebi var ama bir eksiklik varsa sorumluluğu bana aittir." dedi.

"TRABZONSPOR'UN YÖNETİLEBİLİR BİR POZİSYONU YOKTU"

Eski başkan Ahmet Ağaoğlu'nun kulüpten ayrılma sürecine de değinen Doğan, "Belli bir yol haritamız var ona şu ana kadar uyduk, niyetimiz çok iyi ekip olarak. Bir anda çok büyük sıkıntılarla karşı karşı kalacağımızı biliyorduk. Başkanımızın bırakmasıyla bir anda oldu. Ahmet bey ilk geldiği zaman da kulüp kötü noktadaydı, o da büyük mücadele verdi.. Şampiyon olduktan sonraki dönem, şampiyonlar ligine gidilememesi transferlerin tutmaması gibi pek çok sıkıntı yaşandı. Herkes uğraştı, bazen olmayınca olmuyor. Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılma sebebi ekonomiydi, Trabzonspor'un yönetilebilir bir pozisyonu yoktu." şeklinde konuştu.