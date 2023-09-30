Ertuğrul Doğan ateş püskürdü: Herkes ayağını denk alsın

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Pendikspor galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan ateş püskürdü: Herkes ayağını denk alsın

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan ve büyük bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan taraf bordo 2-1'lik skorla bordo mavililer oldu.

Sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılan Trabzonspor'da Batista Mendy, 72. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edilmişti.

Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla gündeme damgasını vurdu. Doğan, kullandığı ifadelerle dikkat çekti.

İşte Trabzonspor Başkanı'nın sözleri;

-Sahada yaşanan terbiyesizliğin artık bir sonunun gelmesi lazım. Burası dingonun ahırı değil. Herkes tedbirini alacak. Hakemler de Federasyonda. Kimsenin kimseyi tahrip etmeye hakkı yok. terbiyesizlik yapılmayacak.

-Mendy'nin kırmızı kartında neyi gördü merak ediyorum. Çıkıp açıklasın. VAR'daki arkadaşa sesleniyorum, akşam eve gidince nasıl rahat uyuyorsunuz?

-Kimse Trabzonspor camiasıyla bu şekilde oynayamaz. Herkes ayağını denk alacak.

Öne Çıkanlar
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Kepçeyle kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi Yaşam
Kepçeyle kamyon arasına sıkışan işçi feci şekilde can verdi
Vergisiz cep telefonlarında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Takip sistemi kurulacak Gündem
Vergisiz cep telefonlarında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Takip sistemi kurulacak
Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi Yaşam
Hafriyat kamyonu uçuruma devrildi
Napoli deplasmanda farklı güldü Spor
Napoli deplasmanda farklı güldü
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Irak'ta kritik temas. "Anlaşmayı sağladık" Siyaset
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Irak'ta kritik temas. "Anlaşmayı sağladık"
Yolda yürürken bıçaklandı Yaşam
Yolda yürürken bıçaklandı
Wanda Nara iğne olurken hastalığının son durumunu ilk kez paylaştı Magazin
Wanda Nara iğne olurken hastalığının son durumunu ilk kez paylaştı