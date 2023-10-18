Ertuğrul Doğan: Bazı projelerimiz var

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul’da Trabzon Evi’ni ziyaret etti.

Ertuğrul Doğan: Bazı projelerimiz var

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şu şekilde;

“Trabzonspor Başkanlığı benim için en önemli makamdır. Benim için daha ötesi yok. “Doğma büyüme Trabzonluyum, beş yıldır İstanbul’da yaşıyorum. Gurbette yaşayan Trabzonsporluların çocuklarını her şeye rağmen Trabzonspor taraftarı olarak yetiştirdiklerini daha net gördüm. Bu çok önemli bir değerdir. Trabzonspor’un hâlihazırdaki durumunun çok parlak olmadığı açıktır. Bunda benim de payım olduğunu düşündüğüm için bütün zorluklarını bildiğim eleştirileceğimi bildiğim halde göreve geldim. Kulübün mevcut gelirleri borcunun faizini bile karşılamıyor. Bu sürdürülebilir ve yönetilebilir bir durum değildir. Trabzonspor’u bu yükten kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu dönem 70 milyon liradan fazla karşılıksız sponsorluk sağladık. Bunu yapmasaydık şu an borç altı milyar liranın üzerinde olacaktı. Bazı projelerimiz var, bunların hepsini açıklamamız doğru olmaz.”

“Bilindiği gibi ne zaman kulüp maddi açıdan sıkıntıya girse gözler altyapıya döner ve hazır olup olmadıklarına bakılmaksızın çok sayıda futbolcu A takıma getirilir. Doğal olarak hepsinden yeterli verim alınamaz. Biz altyapı konusunda profesyonel bir yabancı kurumla anlaştık. Meyvelerini en geç birkaç yıla kadar almaya başlayacağız. Doğal olarak Yusuf Sarı konuşuluyor ama bizden giden her futbolcu da gittiği yerde başarılı olamıyor. Cornelius örneği ortadadır.”

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