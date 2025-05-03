Ertuğrul Doğan büyük müjdeyi açıkladı: Yıl sonuna kadar…

Trabzonspor’un Divan Kurulu toplantısında kulübün borcu açıklandı. Buna göre kulübün net borcu 5 milyar 323 milyon 965 bin 510 lira olarak duyuruldu.

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı konuşmada kulübün mali durumu hakkında hedeflerini açıkladı. Doğan, kulübün borçlarını yıl sonuna kadar kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Doğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye Kupası'nda finaldeyiz. Sayın Fatih Tekke geldikten sonra bence çok başarılı bir süreç götürüyor. O döneme kadar olan süreçte çok gayret göstermemize rağmen sizlere mahçup olan skorlar aldık. Ben burada hepinizden tekrar özür dilerim. Ben çok üzüldüm siz de çok üzüldünüz keşke böyle olmasıydı.

Trabzonspor'un asıl problemi gelir ve gideri arasındaki korkunç dengesizliktir. 30-35 milyon euro gelir, 95-100 milyon euro arası gider var...

İlk geldiğimizde yaptığımız bedelli sermaye arttırımlarıyla şunu söylemiştik bu Bankalar Birliği borcundan çıkmamız gerekiyor. İlk çıkan kulüp biz olduk. Bizden sonra çıkacaklarını söyleyen kulüpleri bekliyoruz, inşallah onlar da çıkacaklar.

Çok önemli bir eşikti Trabzonspor için. Şu anda SPK'da yürüttüğümüz çalışma da başka önemli bir eşik olacak. 3.2 milyar civarında bir gelir bekliyoruz. Bu da şu anlama geliyor tek kalemde Trabzonspor'un borcu mayıs ayının sonu haziranın başı itibarıyla inşallah 2 milyar lira seviyelerine gelecek.

Bizim bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar çok açık söyleyeyim bunu. Bu borcu tamamen sıfırlayacak üzerine kasaya da para koyacak kadar projelerimiz de hazır, bunu da net olarak belirteyim."