Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan canlı konuşuyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

-Göreve geldiğimiz günden beri toplamda 37 milyon euro civarında bir rakamı kulübün kasasına koyduk. Stadyum sponsorluğu konusunu 1 hafta 10 güne kadar çözmüş olacağız.

-Biz Trabzonspor olarak Anadolu kulüplerinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve onların yanındayız.

-Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon TL, yıllık gideri ise 800 milyon TL. Bu 800 milyon TL'de takım giderleri ve personel maaşları yok. Trabzonspor'un son şampiyon olduğu seneden gidersek, yaklaşık 27 milyon euro, 1 milyar liralık bir açığı var. Bu şartlar altında kulüpleri yönetmek çok zor hale geliyor.

-Lahtimi konusu doğru. Oyuncu, tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık, ceza kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Gelişmelere göre neler yaşanacağını göreceğiz. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor. Son durum bu.

-Basketbolda sponsor arayışımız devam ediyor. Çok istediğimiz bir şey ama işin sonunda maliyetler nedeniyle bir noktada tıkanıyoruz.

-Bakasetas ve Siopis yeni sözleşme hakkında, "Biz teklifleri 3 gün önce kendilerine ilettik. Henüz kampa katılmadılar. Cumartesi gününden sonra geldiklerinden sonra kendileriyle görüşeceğiz. Ama resmi tekliflerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

-Ben 'Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam' dedim. Satmam da. Ancak Uğurcan gelip Avrupa'ya gitmek isterse kendisine kolaylık sağlama konusunda söz verdik, sözümüzü tutarız.

-Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde, her zaman konu zirvedir. Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Zirvede olmak için bu takımı kuruyordur. Mücadelemizin de tek amacı zirvedir.

-Arda Güler çok beyefendi bir kardeşim. Arda Güler'i ve ailesini kutluyorum. Kendisi için konuşulan kulüpler dünyanın en büyükleri. İnşallah bunlardan birine gider, hepimiz de onunla gurur duyarız. Arda Güler'le ilgili düşüncelerim bunlar.

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