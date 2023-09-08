Ertuğrul Doğan'dan tüzük tadil kongresi öncesi açıklamalar

Trabzonspor Kulübü’nün Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili Kulübün önümüzdeki günlerde yapacağı tüzük tadil kongresi için, bir takım açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Doğan'dan tüzük tadil kongresi öncesi açıklamalar

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor Kulübü’nün Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili Kulübün önümüzdeki günlerde yapacağı tüzük tadil kongresi için, bir takım açıklamalarda bulundu.
Doğan, ‘’Kulübümüzün tüzüğünün, 26 Ekim 2023 tarihine kadar 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hükümlerine uyarlanması gerekmektedir.’’ diyerek, şunları söyledi.

‘’Yasal bir zorunluluk olan düzenleme vesilesi ile de tüzüğümüzde güncellenmesi gereken maddeler için oluşturulan Tüzük Komisyonumuz çalışmalarda bulunmuş ve 27 Eylül 2023’te yapılacak olan olağanüstü tüzük genel kuruluna sunulmak üzere taslak hazırlamıştır. Tüzüğümüzü talep edilen şekilde kanunlara uyarlamanın yanı sıra, diğer bazı maddelerinde de gereken güncel düzenlemelerle ilgili yaptıkları çalışmalar ve harcadıkları emeklerden dolayı, Tüzük Komisyonu Başkanımız sayın Mahmut Ören ve komisyon üyelerine teşekkür ediyorum.’’

Başkan Doğan, şöyle devam etti: ‘’Web sayfamız üzerinden, üyelerimizin görüşlerine de sunulan tüzük taslağında, kulübümüz üyelerinin yıllık aidatlarının her yıl belirli bir oranda arttırılması ile ilgili madde önceki tüzüğümüzde de yer almakla birlikte, günün ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak, yıllık aidatın 2 yıl süre ile sabit tutulması yönünde tüzük taslağına ek geçici madde eklenmek suretiyle düzenleme yapılması hususunu değerlendirmeleri yönündeki düşüncemi tüzük komisyonuyla paylaştım.’’

Bordo Mavili Kulübün Başkanı Doğan, açıklamasındaki sözlerini şöyle tamamladı. ‘’Yönetim Kurulu olarak tüm çalışmalarımızı şeffaflık ilkeleri çerçevesinde, günümüzün de gerçeklerini göz önünde bulundurarak, her alanda sürdürülebilir bir idare anlayışı ile yaptığımız için bu düşünce ve önerimi de kongre salonunda değil, öncesinde tüm camia ile paylaşmak istedim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizi de 27 Eylül saat 10.00’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak olağanüstü tüzük genel kuruluna katılmaya davet ediyorum.’’

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