Ertuğrul Doğan hesap sordu

Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Doğan hesap sordu
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan derbide yaşananlara dair açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan hafta sonu yaşanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören: "Şehrimizin bütün dinamikleriyle birlikte bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu sezon şampiyonluk yarışında bulunan iki kulübün başkan ve yöneticileri ortamı fazlasıyla germiştir. Trabzonspor - Fenerbahçe arasında tamamen sahada kalmasını arzu ettiğimiz ancak iki tarafta da maalesef var olan küçük bir holigan kesimin rekabete verdiği zarar ortadadır."

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören: "Yakın geçmişteki büyük bir travmatik olay yaşayan Halil Umut Meler'in yanlı ve basiretsiz tutumu yaşanan olayların tuzu biberi olmuştur."

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören: "Sahaya yabancı madde atılmasını, bazı taraftarların sahaya girmesini kabul etmemiz, onaylamamız, hoş görmemiz mümkün değildir."

Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören: "Müsabaka boyunca rakip futbolcuların tahrik ve provokasyonlarını objektif biçimde değerlendirmek gerekir. Sonuçlarını tasvip etmesek de rakip takım oyuncularının tümüyle tribünlere yönelik tahrikleri belirleyici olmuştur. Müsabaka sonrası gerek yazılı ve görsel medyada gerek sosyal medyada Trabzon şehri ve Trabzonspor camiasına yönelik acımasız, mesnetsiz, hakkaniyetten yoksun, iftira maiyetindeki karalama kampanyasının kabul edilmesi mümkün değildir. Trabzon ve Trabzonspor düşmanlığını görev bilen bu kişilerin suç unsurları içeren paylaşımlarıyla ilgili hukuk birimimiz gerekli işlemleri yapmaktadır."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan: "Konuşulacak çok şey var ama işin sonunda söyleyeceğimi başında söyleyeyim. Türkiye'de hiç kimse, hiçbir camia, hiçbir kurum, hiçbir basın bu güzide şehrimizin şerefli taraftarları hakkında bugüne kadar konuştuklarının hesabını bize verecekler. Bu konuşulanlar, bu davranış şekli Trabzonspor camiası tarafından unutulmayacak, hesabı tek tek sorulacak."

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