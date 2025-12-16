Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor canlı yayınına bağlanarak transfer çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

'TRABZONSPOR BU KONUDA İDMANLI'

Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizi ileriye taşıyacak olan transferi bulursak yapacağız. Biz, kendimizden 5-10 katı takımlara karşı mücadele ediyoruz. Paraya karşı emeğin mücadelesi yine bu sezon veriliyor. Trabzonspor, bu konuda idmanlı.

'4-5 YILLIK PLANLAMA ÜZERİNDEN KONUŞUYORUZ'

Fatih Tekke ile beraber Trabzonspor'un yeni bir yol haritası çizmesi lazımdı. 4-5 yıllık planlamalar üzerinden konuşuyoruz. Trabzonspor'un bu gerçeğe alışması lazım. Bu kadar fazla değişimin, Trabzonspor'a faydası yok.

'FATİH TEKKE İSTERSE MUCI'Yİ ALACAĞIZ'

Yanılmıyorsam, Muçi’nin bonservisini almamız için 6-6.5 milyon euro civarında bir para vermemiz gerekiyor, 5 taksitle. Hocamız istedikten sonra Trabzonspor da üç aşağı beş yukarı bu paraları ödeyip Muçi’yi alacaktır."