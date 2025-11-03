Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kadırga TV canlı yayınına telefonla bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Genç oyunculara yöneldiklerini hatırlatan Doğan, "Trabzonspor oyuncu yetiştirip satmak zorunda. Bu Trabzonspor'un gerçeği. Trabzonspor rakipleri gibi arazileri bünyesine katıp, geliştirip, bunlardan para kazanmaya başlayana kadar Trabzonspor'un gerçeği bu" diye konuştu.

'DOĞRUYU YAPTIĞIMIZ İÇİN CEZALANDIRILDIK'

Borç ödemek zorunda olduklarını belirten Doğan, "Yıllardır yapılmayanı yaptık ama borç ödedik diye yerden yer vurulduk. Yaşananları unutacak bir adam değilim. Ne çoluğumuz çocuğumuz ne anamız babamız kaldı! Doğru bir taneydi ve biz o doğruyu yaptığımız için cezalandırıldık" dedi.

"Son maçta Trabzonspor'un oyuncuları izlemeye resmi olarak gelen 19 gözlemci vardı" diyen Ertuğrul Doğan, "Bu, yapılan transferlerin doğruluğunu ve oyuncuların kalitesini gösteriyor. Alet, düzgün karakterli, genç ve maaş maliyetleri cüzi rakamdaki oyuncular. Bu oyuncuları geliştireceğiz. Bunları yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'RAKİPLERİMİZ DOLU OYNUYOR, BİZ STATTAN ZARAR ETTİK'

Manchester United'dan kiralanan kaleci Andre Onana'yla ilgili soruya Doğan, şu yanıtı verdi:

"Onana'nın gerçeği belli. 1 yıl önce bonuslarla yaklaşık 70 milyon Euro verip alınan bir kaleci. Çok da ciddi bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil. Niye mümkün değil? Rakiplerimiz stadyumlarından 100-150 milyon Euro arası para kazanıyor. 700-800 bin, 1 milyon forma satıyorlar, locaları dolu. Kombinelerin tamamı aylar öncesinden bitiyor. Trabzonspor geçen sezon stadyumdan 5 milyon Euro zarar etmiş. Localarımıza talip yok, kombineleri alan yok, formaları alan yok. Böyle bir fark var. Taşıma suyu ile değirmen bir yere kadar döner. 8 yıldır bu yükü tek başıma taşıyorum. Kimse bugüne kadar bana 'Kardeşim sen ne yapıyorsun, iyi misin' diye sormadı. Sağ olsunlar, önemli değil. Bu yükü taşımaya devam edeceğiz. Ama gerçekler de bu."

'YEDİĞİM DAYAĞI UNUTMAM'

Başkan olmasından pişmanlık duyup duymadığı sorulan Ertuğrul Doğan, "Bu dayağı yiyeceğimizi bile bile aday olduk. Aday olmasaydım Trabzonspor 20 milyarı geçen borçla karşı karşıya kalacaktı. O zaman belki değerimiz anlaşılırdı. Ama Trabzonspor bu sıkıntı yaşamasın diye tek başıma göğüsledim. Yemediğimiz küfür, hakaret kalmadı. Taraftarların canı sağ olsun. Birinin de bu dayağı yemesi gerekiyordu. Trabzon'da büyüyen bir adam olarak bu dayağı yemek bana yakışırdı. Dayağı yedik ama ben yediğim hiçbir dayağı da unutmam" dedi.

'BENİM DIŞIMDA PARA VEREN GÖRMEDİM'

"Şimdi o iyi gün dostları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Biz geldiğimiz günden beri rakamları ve doğruları tek tek anlatıyoruz" diyen Doğan, eleştirilerle ilgili olarak şunları söyledi:

"8 yıldır buradayım, benim dışımda para veren görmedim. Kim veriyormuş! Çok daha iyi bir başkan olursa buyursunlar talip olsunlar diyorum, o da yok. Eleştiride sıra var ama para vermeye gelince kimse yok!

Şehrimizin ekonomik yapısı belli, itirazımız yok. Çıta çok yükseldi. Şampiyon olduğumuz zaman Trabzonspor 35 milyon Euro'daydı, ikinci olan takım 40 milyon Euro'daydı. Şimdi biz yine 30'lardayız. Rakiplerimiz 200 milyon Euro'ya çıktı. 3 kulübün sponsorlarıyla birlikte statlarında artık 100-105 milyon Euro geliri var. Biz 5 milyon Euro zarar ettik. Cebimizden para koyuyoruz. Başkanı sevme, yönetimi sevme, sen Trabzonspor'un renkleri sev, takımı sev. Yıllardır aynı dert. 'O gelirse maça gelmem, o gelirse maça gelirim' deniyor. Bu nasıl bir şey?"