Ertuğrul Doğan sert konuştu: Bize operasyon yapıyorlar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Hakem hatalarına dikkat çeken Doğan, hakemlerin 9 haftadır kendilerine operasyon yaptığını söyledi.

Finansal durum ve harcamalarla ilgili konuşan Doğan, "250 milyon euroya yakın bir parayı kulübün kasasına koyduk. Bu miktarın yüzde 90'ını geri dönüşü olmayacak şekilde kullandık, yani karşılıksız bir destek sağladık. Eğer istersem bu paranın %10'unu bile harcamadım, yani harcama kabiliyetim var ama doğru olanı yaparak kulübün borçlarını kapattık. Bu parayla transfer de yapabilirdim, ancak önceliğimiz finansal sürdürülebilirlik. Taraftar, başka kulüplerin yaptığı transferleri görüyor ve aynılarını bekliyor. Borç kapatmak yerine 20 milyona başka bir oyuncu alabilirdim. Ancak biz, kulübümüzü daha sağlıklı bir mali yapıya kavuşturmak için çalışıyoruz. Bankalar Birliği'nden çıktık iyi yaptık. İşimiz zor sıkıntılı stresli bundan sonra da sıkıntılı günler yaşayacağız. Sezon sonuna kadar 70 milyon ödeme var. Şu an itibariyle hiçbir oyuncuya 1 TL borcumuz yok." dedi.



“ÖNELİĞİMİZ BORÇLARDAN KURTULMAK”



Şampiyonluk hedefiyle ilgili konuşan Doğan, "Trabzonspor taraftarları doğal olarak başarı ve transferler istiyor. Ben de gençliğimde taraftar olarak aynı heyecanı yaşardım. Ancak, Trabzonspor'un borçlarından kurtulup sürdürülebilir bir yapıya kavuşması önceliğimiz. Önce kulübün mali durumunu sağlam bir temele oturtacağız; ondan sonra başarı gelecektir. Taraftarlarımız bu enerjiyi kaybetmemeli, bu işin ruhu budur." diye konuştu.



"OPERASYON YAPIYORLAR"

Hakemlerin Trabzonspor'a operasyon yaptığını ifade eden Doğan "Son 9 haftadır hakem kararları yüzünden mağdur olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumu eleştiri olarak görmüyorum, aksine 9 hafadır hakemler bize operasyon çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyu paylaştım. Trabzonspor camiası, bu adaletsizlikler yüzünden gergin durumda. Hakem kararlarının sahada adil olması için herkes dikkatli olmalı." açıklamasını yaptı.



ŞENOL GÜNEŞ AÇIKLAMASI



Şenol Güneş ile ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Şenol hocamızla yeni bir döneme başladık. Takımımız yavaş yavaş kendine geliyor. Onun tecrübesi ve azmiyle Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyacağına inanıyoruz. Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladık ve hocamızın ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre planlama yapıyoruz. Genç oyuncularımızla ilgili de hocamız çok olumlu düşünüyor." dedi.



"GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"



Ertuğ Doğan, "Trabzonspor, şehrin her kesiminden taraftarıyla bütünleşmiş durumda. Trabzon dışında da birçok Anadolu takımı ile dostane ilişkilerimiz var ve Süper Lig'de onları görmek istiyoruz. Trabzonspor, büyük bir camia ve şehir takımı olma özelliğiyle taraftarını her zaman arkasında buluyor. Şehrin büyükleri, bürokratları ve halkımızla birlikte bu yapıyı güçlendirmek için el birliğiyle çalışacağız." ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE'Yİ TRABZON'DA AĞIRLAYACAĞIZ"



Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuşan Trabzonspor Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe ile oynayacağımız maç öncesinde rakip yönetimi Trabzon'da ağırlayacağız. Ali Koç'u arayacağım. Trabzonspor'un misafirperverliğini her zaman gösterdik, bu maç da dostluk içinde geçsin istiyoruz. Taraftarımız tribünde takımına destek olurken, biz de sahada Trabzonspor'a yakışır şekilde mücadele edeceğiz ve güzel bir galibiyet alacağız."