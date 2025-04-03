Ertuğrul Doğan tarihi başarı yakalayan gençlere övgü yağdırdı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi’nde mücadele eden U19 takımının gösterdiği performansla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, elde edilen başarıların kulüp vizyonunun bir yansıması olduğunu ifade ederek, altyapıya verilen önemin altını çizdi.

Doğan, “U19 takımımızın UEFA Gençlik Ligi’nde sergilediği cesur ve kendine yakışır performans, hepimizi gururlandırdı. Bu başarıda emeği geçen tüm gençlerimizi, teknik ekibimizi ve kulüp çalışanlarımızı yürekten kutluyorum.” dedi.

“Trabzonspor için altyapı bir seçenek değil, karakter meselesidir.” diyen Doğan, “U19 takımımız yalnızca genç yeteneklerin buluştuğu bir ekip değil, kulübümüzün geleceğe bakış açısının en güçlü yansımasıdır. UEFA Gençlik Ligi’nde Juventus, Atalanta ve Inter gibi devlere karşı alınan galibiyetler, sahaya inanarak, çalışarak ve korkusuzca çıktıklarında neler başarabileceklerini herkese kanıtlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Bu turnuvanın Türk futbolu için taşıdığı öneme de dikkat çeken Doğan, “Bu turnuva, Türk futbolunun geleceğini düşünen herkes için bir ders niteliğinde. Futbol dünyasına dikkatle baktığınızda, 18 yaşında Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Gavi’yi, 19 yaşında Manchester City ile üç büyük kupayı kazanan Rico Lewis’i, 20’sinde Real Madrid’in vazgeçilmezlerinden biri olan Camavinga’yı görürsünüz. Avrupa’nın en büyük kulüpleri gençlerine güveniyor, onlara büyük sahnelerin kapısını açıyor. Bizde ise genç yetenekler hâlâ yeterince şans bulamıyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Trabzonspor, bu değişimin öncüsü olmaya kararlı ve bu turnuva, doğru yolda olduğumuzun kanıtıdır.” dedi.

Doğan, altyapının Trabzonspor’daki yerini ise şu sözlerle özetledi:

“Biz, altyapıyı bir zorunluluk değil, kulübümüzün kimliği ve geleceği olarak görüyoruz. Yıllardır bu doğrultuda çalışıyoruz, altyapımızı daha da güçlendiriyoruz. Bugün U19 takımımızın sahada sergilediği özgüvenin paha biçilmez olduğuna inanıyoruz. Bu sadece bir başarı değil, bir duruş meselesidir.”

Doğan, açıklamalarını Türk futbolunun geleceğiyle ilgili mesajlarla tamamladı:

“Bu noktada, Trabzonspor’un ortaya koyduğu vizyonun TFF’ye de ilham vermesini temenni ediyoruz. Türk futbolunun en büyük eksiklerinden biri, yetenekleri keşfedememek, keşfettiklerimizi geliştirememek ve elimizdekileri koruyamamaktır. Gençlerimizi Avrupa’ya kaptırmak yerine burada parlatmak, onlara cesaret ve alan açmak, hatırlatmak isterim ki, futbol federasyonunun en önemli sorumluluklarından biridir. Futbolda gerçek devrimler, kağıt üstünde değil, sahada yapılır. Trabzonspor olarak bu devrimi çoktan başlattığımızı herkese ispatlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz.”