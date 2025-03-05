Ertuğrul Doğan Trabzonspor U19 Takımı'nı tebrik etti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, UEFA Gençlik Ligi’nde Atalanta’yı mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Trabzonspor U19 Takımı oyuncularını tebrik etti.

"BAŞARILARINA YENİLERİNİ EKLEMESİNİ DİLİYORUM"

Doğan, "Futbol sadece kazananlarla değil, rekabetin güzelliğiyle de anlam kazanıyor. Atalanta U19 Takımını da mücadelesi ve katkısı için kutluyorum. Elbette oyuncularımızın bu seviyede boy göstermesi ve Avrupa’da söz sahibi olmaya başlaması, kulübümüz için çok kıymetli bir hikayenin de başlangıcı olacaktır Şimdi sırada çeyrek final var. Trabzonspor’un bu yolculuğunun devam etmesini ve gençlerimizin başarılarına yenilerini eklemesini diliyorum" dedi.