Ertuğrul Doğan Trabzonspor'un tek eksiğini açıkladı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezonda şampiyonluk hedeflerine odaklandıklarını belirtti. Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, kulübün 57. kuruluş ve Süper Lig’deki 50. yılını kutladıklarını hatırlattı. İşte Doğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

“Bu zor yıl, tüm camiamızı kenetledi ve yeni sezon öncesi ihtiyacımız olan gücü verdi. Henüz sezon başlamadan tek bir amaca, şampiyonluğa kilitlendik.”

“Özellikle bu sezon adil bir futbol sezonunun sağlanması şartıyla, ilk maçtan son maça kadar büyük bir inatla ve dikkatle hedefimizin peşinde koşacağız.”

“Türkiye Futbol Federasyonu’nda yeni başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, başarılı bir görev süresi diliyorum. Biz her zaman adil bir futbol ortamı istedik.”

“Uzun süredir titizlikle yürüttüğümüz transfer politikamız sayesinde, yeni sezona istediğimiz kadro ve hırslı bir oyuncu ordusu ile başlıyoruz. Tüm eksiklerimizi mali disiplinimizden uzaklaşmadan tamamlayacağız.”

“Tüm Trabzonspor sevdalılarına müthiş bir sezon yaşatabilmek için hazırız. Siz de kulübünüze maddi ve manevi anlamda destek verin. İlk dakikadan son dakikaya kadar takımınıza güç katın.”

Doğan, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Trabzonspor’un haksızlığa karşı duruşunun değişmeyeceğini vurguladı.