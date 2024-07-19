Ertuğrul Doğan: Uğurcan'a izin verdik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Doğan: Uğurcan'a izin verdik

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kaptan Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimali ile ilgili açıklama yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, gelecek sezon kadro planlamasına dair önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle kadro dışı kalan oyuncular ve kaptan Uğurcan Çakır konusunda merak edilenleri paylaştı.

Doğan, kadro planlamasında yer almayan oyuncularla ilgili olarak, “Son aşamaya geldik. Kamp raporu sonrası da ayrılacak isimler olabilir.” şeklinde konuştu.

Kaptan Uğurcan Çakır hakkında da konuşan Doğan, “Uğurcan ile alakalı olarak, kendisinin bir Avrupa hayali var. Saygı duyuyoruz. Trabzon’u ve Trabzonspor’u temsil edebilecek bir yere gidebilecekse, yardımcı olacağımızı söyledik. Şu ana kadar herhangi bir teklif yok. Böyle bir gündem oluşursa, konuşuruz.” ifadelerini kullandı.

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