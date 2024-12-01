Ertuğrul Doğan yeniden Trabzonspor Başkanı! İlk açıklama geldi

Trabzonspor'da bugün gerçekleştirilen seçimlerinde başkanlığa Ertuğrul Doğan ikinci kez seçildi. Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda Ertuğrul Doğan, geçerli 2595 oyun 1581'ini alarak yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesinde ise Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu asil üye olarak yer aldı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübünün Olağan Genel Kurulu Toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan basın mensuplarına bir açıklama yaptı.

Ertuğrul Doğan 3 yıl olan görev sürelerinin planlamasını daha önce yaptıklarını söyleyerek “Trabzonspor önümüzdeki dönem öncelikle ekonomik anlamda hamleler yapmak zorunda. Trabzonspor’u bu yüklerinden kurtarmak zorundayız. Planlamalarımız hazır. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah 1-2 ay içerisinde parça parça bu yaptıklarımızı, gelişmeleri Trabzonspor camiasına tek tek anlatmaya başlayacağız” diye konuştu.

‘BİZİM EKSİĞİMİZ OLMASI TRABZONSPOR CAMİASININ LİGİN BAŞINDAN BERİ HER MAÇTA KATLEDİLMESİNE SEBEP DEĞİL”

Bu sezon ligi bitirebilecekleri en iyi yerde bitirmek istediklerine vurgu yapan Doğan şöyle konuştu: “Geçen yıl ligi 3’üncü tamamlamıştık. Bu yıl şu anda iyi gitmiyoruz. Bitirebileceğimiz en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz. Ama saha sonuçları konusunda camiamıza mahcup olduğumuz çok net. Ben başkan olarak tüm taraftarlarımızdan, camiamızdan bu sonuçlardan kaynaklı tekrar özür dilerim. Bunları Trabzonspor hak etmiyor. Tabii ki eksiklerimiz var. Bunları biliyoruz. Bunları gidermek için Şenol Güneş'le beraber çalışıyoruz. Bizim eksiğimizin olması Trabzonspor camiasının ligin başından beri her maçta katledilmesine sebep değil. Böyle bir şey yok. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Üzerine basarak söylüyorum, bunun sonuçları, sebebi bu mudur? hayır değildir. Bizim eksiklerimiz vardır. Bu eksikleri gidermek için de Şenol Güneş'le beraber çalışıyoruz. Ama üzerine basarak tekrarlıyorum, bunların hiçbiri Trabzonspor'a, sahada bunların yapılması gerektirmez. Böyle bir şey olmaz. Demin söylediğim mevcut MHK bu sistemle, bu şekilde bu görevi yapamadığı çok net. Trabzonspor camiası bunları kabul edecek bir camia değil. Trabzonspor camiası bu işler içerisinden her şekilde çıkar. Uyarıyorum tekrar. Gerçekten bu işi çözümlemek için acil adımlar atılması gerekiyor. Bu sistem bu şekilde devam edemez.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa ettiği yönünde sorulan bir soruya da Doğan, “Bilgi sahibi değilim. Ben bugün de söyledim. Sayın Federasyon Başkanımızı da bu konuda göreve çağırıyorum” şeklinde cevap verdi.

‘TFF BAŞKANI’NIN BU İŞLERİ DÜZELTMESİNİ BEKLİYORUZ’

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na en büyük desteği verenlerden birisinin de kendileri olduğunu dile getiren Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu işleri düzeltsin diye getirdik. Düzeltmesini bekliyoruz. Gelirken de bunları konuşuyorduk. ‘Ben bu işleri düzeltirim’ diyordu. Biz de bu işleri haliyle düzeltmesini bekliyoruz. Düzeltsin, görevine devam etsin. Bizim kendisinin şahsıyla bir şeyimiz yok. Yani kimsenin kimsenin şahsıyla bir işi yok. Ama sonuçta burada sadece biz değil birçok takım, birçok camia bu işten mağdur. Dolayısıyla insanlar sahada maç seyrettiği zaman adaletli bir şekilde olayları görmek istiyor. Yani burada sizlere de sorsak kimse ‘bu işte adalet vardır’ demez. Bu normal mi? Öyle bir şey olabilir mi yani? Herkes mutsuz, hiç kimse memnun değil. O zaman demek ki biraz önümüze bakmamız gerekiyor. Nerede ne yanlışın olduğunu görmek gerekiyor. Trabzonspor maçında yaşananlar artık kamera şakası gibi olmaya başladı. Böyle bir şey olmaz. Biz bunları söylüyoruz. Sayın Hacıosmanoğlu'nun bunları düzeltmesini bunu yapmasını istiyoruz. Bu göreve talip olanlar bu hamleleri planlayıp buraya gelmeleri lazım. Ben size deminden beri söylüyorum. Geldiğim günde söylemiştim. Stat sponsorluğu demiştim. Başka şeyler demiştim. Hepsini planlayarak konuşmuştuk. Şimdi önümüzdeki 3 yılı planlayarak devam ediyoruz. Bir defa muhakkak ki kendilerinin bu konuda bir planlaması vardır diye hesap ediyorum. Bu planlamaları neyse bunu bir an önce devreye almaları lazım. Ligin artık ortalarına doğru gelmeye başlıyoruz. Ama kendi camiam adına konuşayım. Diğer başkanlarla da konuşuyoruz. Memnun olan 1-2 başkan var. Onun dışında kimse yok. Zaten bu basına da yansıyor. Dolayısıyla burada bir şey yokmuş gibi davranmak doğru değil. İnsanlar bulunduğu yerlerdeki sıkıntılardan sorumludur. Nasıl ben bu saha sonuçlarının ana sorumlusuysam, en başındaki adam bensem, sorumluluk bana aitse, ekonomik bir sıkıntı olduğu zaman sorumluluk bana aitse, tabi orada da olacak olan olaylar Sayın TFF başkanımıza ait. Dolayısıyla biz kendisine bu konularda çok önemli destek verdik kulüp olarak. Kendisi de bunları düzelteceği taahhüdüyle geldi. Bizim kendisinden beklentimiz bunları düzeltmesidir.”

‘CAMİAMIZ HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR’

Doğan, yaşananlara rağmen Trabzonspor camiasının büyümeye devam ettiğini dile getirerek, “Geriye dönüp baktığımız zaman neler yaşadığımızı düşününce gerçekten bu Trabzonspor camiasının ne kadar büyük bir camia olduğunu daha iyi anlıyoruz. Bizi bunca yapılan şeyle yıldıramadılar. Ve camia her gün büyümeye devam ediyor. Büyümeye de devam edecek. Dediğim gibi Trabzonspor bu işlerin altından kalkar. Ben giderim, başkası gelir, o gelir, bu gider. Önemli değil bunlar ama Trabzonspor camiası bu işlerin altından kalkar. Benim görevdekilere tavsiyem ve ricam bir an önce ne yapacaklarsa bu yapacakları işlere başlamaları” dedi.

‘TFF BAŞKANIYLA TELEFONDA BİR GÖRÜŞMEMİZ OLDU”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme yapıp yapmadığı ve bir ziyaretin olup olmayacağı yönündeki bir soruya Doğan, “Aramızda bir telefon konuşması geçti. Biz talebimizi ilettik. Bundan ibaret bir geri dönüş almadık. Almak için bekliyoruz. Ancak haftaya bir ziyaret olacak” yanıtını verdi.