Ertuğrul Doğan, yönetim listesini teslim etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Doğan, yönetim listesini teslim etti

Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren Başkan Ertuğrul Doğan'ın listesi kesinleşti. Doğan, listesini Divan Başkanlığına sundu.

Trabzonspor’da seçime tek aday olarak giren Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim listesini sundu. Doğan, seçimde mavi pusulayı kullanacak.

Ertuğrul Doğan’ın kesinleşen listesi şöyle:

YÖNETİM KURULU MAVİ LİSTE

Yönetim Kurulu Başkan Adayı​​​

1. Ertuğrul DOĞAN

Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi​​​

1. Zeyyat KAFKAS

2. Ali Haydar GEDİKLİ

3. Sami KARAMAN

4. Kemal ERTÜRK

5. Serkan KILIÇ

6. Nevzat KAYA

7. Taner Fikret SARAL

8. Coşkun ÖZTÜRK

9. İbrahim ŞAHİNKAYA

10. Derviş KÖZ

11. Birhan Emre YAZICI

12. Murat İSKENDER

13. Gözde ATASOY

14. Semih HEKİMOĞLU

Yönetim Kurulu Yedek Aday Listesi​​​

1. Hüseyin EKŞİ

2. Ali BEYAZLI

3. Fatih SOLAK

4. İmdat YILMAZ

5. Serkan Neşat SOYLU

6. Rıfat ÇEBİ

7. Mustafa Cem AŞIK

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