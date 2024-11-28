Ertuğrul Doğan, yönetim listesini teslim etti

Trabzonspor’da seçime tek aday olarak giren Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim listesini sundu. Doğan, seçimde mavi pusulayı kullanacak.
Ertuğrul Doğan’ın kesinleşen listesi şöyle:
YÖNETİM KURULU MAVİ LİSTE
Yönetim Kurulu Başkan Adayı
1. Ertuğrul DOĞAN
Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi
1. Zeyyat KAFKAS
2. Ali Haydar GEDİKLİ
3. Sami KARAMAN
4. Kemal ERTÜRK
5. Serkan KILIÇ
6. Nevzat KAYA
7. Taner Fikret SARAL
8. Coşkun ÖZTÜRK
9. İbrahim ŞAHİNKAYA
10. Derviş KÖZ
11. Birhan Emre YAZICI
12. Murat İSKENDER
13. Gözde ATASOY
14. Semih HEKİMOĞLU
Yönetim Kurulu Yedek Aday Listesi
1. Hüseyin EKŞİ
2. Ali BEYAZLI
3. Fatih SOLAK
4. İmdat YILMAZ
5. Serkan Neşat SOYLU
6. Rıfat ÇEBİ
7. Mustafa Cem AŞIK