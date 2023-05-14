Ertuğrul Doğan'dan anneler günü mesajı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 14 mayıs anneler günü nedeniyle anneler günü mesajı yayımladı.

Açıklama şu şekilde;

“Anne sevgisi dünyadaki en kutsal duygudur. Annelerimiz, sonsuz şefkati ve özverisi ile her zaman başımızın tacıdır. Aile ve milletimizin temel direğidir. Bizi biz yapan değerlerin yaşatılmasında büyük pay sahibidir, hayatımıza da her daim ışık tutmaktadır.

Sadece bir gün değil her gün yanında olsak da hakkını ödeyemeyeceğimiz annelerimize karşı saygı ve sevgimizi eksik etmeyelim, vefamızı da gösterelim.

Bu vesileyle evlatlarını kucaklayamayan başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutlar, kendilerine sağlık ve huzur dilerim.

Ertuğrul DOĞAN

BAŞKAN"