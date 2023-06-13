Ertuğrul Doğan'dan borç açıklaması: Bayrama kadar bulmamız gerekiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, takımın ekonomik durumu hakkında çarpıcı söylemlerde bulundu.

Ertuğrul Doğan'dan borç açıklaması: Bayrama kadar bulmamız gerekiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

-Trabzonspor'un 25-26 Mart'ta açıklanan borcu 2 milyar 836 milyon TL'ydi. Şu anda toplam borucumuz 3 milyar 32 milyon TL civarında. Çok net ifade etmek istiyorum. Trabzonspor'un gelirleri, giderlerini karşılamıyor.

-Mart sonu borçsuzluk yazısı 18 milyon euroydu. Trabzonspor'un ihtar çeken oyuncularına bu borçlar ödenmeseydi yaklaşık 50-55 milyon euro bir zararımız olacaktı. Bu rakam borca da eklenseydi nasıl bir kaosla karşılaşacağımızı tahmin etmek istemiyorum. Çok büyük zorluklara katlanarak bu işe giren yönetim kuruluna teşekkür ediyorum.

-Geldiğimizden beri 24 milyon euroluk borç ödedik. Bir kısmını sponsorlarla bir kısmını da yöneticilerimizle ödedik. Bayrama kadar Trabzonspor yönetiminin bulması gereken 15 milyon euro var.

-Şu anda futbol takımının net bütçesi 24.5 milyon euroya düşmüş durumda. Hedefimiz takım bütçemizi 25 milyon eurolarda tutmak. Taraftarlarımızı anlıyorum. Trabzonspor her zaman zirveye oynayan bir takım yaratmak zorunda. Biz bunların da bilincindeyiz. sahada her zaman mücadele veren dimdik bir takım kurmak niyetindeyiz. İşimiz daha öncekinden daha zor bunun da altını çizmek istiyorum.


Forma lansmanımız 24 Haziran'da gerçekleşecek. Türkiye'de daha önce yapılmamış. Dünyada da eşi hiç görülmemiş bir tanıtım olacak.

Şampiyonluk belgeseli önümüzdeki Trabzonspor'un kuruluş tarihinde yayınlayacağız. Artık son aşamaya gelindi. Herkes tarafından konuşulacak bir belgesel oldu.

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