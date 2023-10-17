Ertuğrul Doğan'dan camiaya birlik mesajı: Ayrışmayalım, birleşelim

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yıllardır uğradıkları haksızlıklar karşısında mücadelelerini verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

KAYNAK: AA
Ertuğrul Doğan'dan camiaya birlik mesajı: Ayrışmayalım, birleşelim

Doğan, Trabzonspor dergisinin ekim ayı sayısındaki yazısında, Trabzonspor Kulübünün camiasıyla var olduğunu, bu büyük kulübün geçmişte parçalarını birleştirerek bütün haline geldiğini belirtti.

Trabzonspor'un dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"İstanbul saltanatını yıkmış, şampiyonluklara uzanmış, sayısız başarılar kazanmış Trabzonspor, oyunu güzelleştirmek adına hep örnek oluşturmuş, oyundaki adaletin sağlanması konusunda da önderlik yapmıştır. Yıllardır uğradığımız haksızlıklar karşısında mücadelemizi verdik, görünen o ki vermeye devam edeceğiz. Belli ki futbolumuz 'adalete' çok kolay ulaşamayacak. Bunun nedeni çok açık aslında, adaleti birilerinin sadece kendisine istemesi. Bizler her zaman olduğu gibi oyunu güzelleştirmenin yanında, oyunu çirkinleştiren unsurların da karşısında duracağız. 'Temiz futbol' en büyük idealimizdir."

Doğan, ekonomik anlamda ciddi işlerin altına imza attıklarını ve devamını getireceklerini kaydederek, "Zorlu bir sürecin içerisinden geçsek de kulübümüzün mali yapısını düzeltmek için büyük gayret gösteriyoruz. Yakın gelecekte yeni sponsorluklar ve projeleri hayata geçirerek ciddi bir geliri yine kulübümüze kazandıracağız. Hedefimiz, borçsuz ve kendi öz kaynaklarıyla büyüyen Trabzonspor'dur." ifadelerini kullandı.

Bütün bunları yaparken sahadaki planlarını da aynı paralelde yürütmeye çalıştıklarına işaret eden Doğan, "Bazen talihsiz sonuçlar alsak da bunu düzeltecek akla ve tecrübeye sahibiz. Gerek teknik ekibimiz gerekse oyuncularımız sorumluluklarının farkında ve ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Sahadaki hedefimiz de sadece tek sezonluk değil, sezonlara yayılacak organizasyonuyla sürdürülebilir başarıya sahip olacak Trabzonspor'dur." değerlendirmesinde bulundu.

"Başta da söylediğim gibi, parçalanmamalıyız, bütün olmalıyız." diyen Doğan, "Hepimiz Trabzonspor'un gölgesindeyiz ve bu kulübü dert edinenleriz. Şunu iyi bilin ki birlikteliğe geçmişten daha fazla ihtiyacımız var. Ayrışmayalım, birleşelim. Azalmayalım, çoğalalım. Yol bizim, gelin hep beraber yürüyelim." ifadeleriyle camiaya birliktelik mesajı verdi.

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