Ertuğrul Doğan'dan flaş Abdullah Avcı itirafı. Neden ayrıldığını açıkladı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo-Mavili kulübün gündemi hakkında ve takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı hakkında Sabah'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

-Neden Bjelica'yı seçtik? Trabzon insanının özel bir karakteri var. Bizler, inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız. Beklemeyi sevmeyiz. Bize 'Sakin ol, sabırlı ol' gibi şeyler söylediğinizde pek hoşumuza gitmez. Trabzon'da çok kullanılan bir terim vardır: 'Dik Oyna.' Horon tepmenin kurallarından gelir. Dik duracaksın, yüzün tam karşıya bakacak. Eğer başını eğersen hemen o sesi duyarsın: 'Dik Oyna!' Bizim insanımız hep hızlı, başı yukarıda, inatla sonuca gitmeye gayret eden takım görmek ister. Hatta çoğu zaman, 'takım dik oynasın, kaybetse de olur' der. Bunu, taraftarın düşünce yapısı anlaşılsın diye söylüyorum. Hocayı belirlerken şehrin, taraftarın, yönetimin DNA'sı ile uyumlu biri olması bizim en temel kriterimizdi.

-Güçlü bir karaktere sahip ve kendi sistemi de olmalıydı. Nenad Bjelica, bu açılardan baktığınızda tam aradığımız kişiydi. Ayrıca, camia olarak şampiyonluğun Trabzonspor için bir gelenek haline gelmesi gerektiğine ve bu verimli topraklardan daha nice şampiyonluklar çıkacağına yürekten inanıyoruz. Yeni yetenekler keşfetmemiz, kendi yıldız oyuncularımızı üretmemiz ihraç etmemiz, örnek bir altyapı kültürü oluşturmamız gerekiyor. Bjelica, şehrin nabzını, önümüzdeki engelleri ve bu vizyonu en iyi anlayan, yapmak istediklerimize en yüksek katkıyı sunabilecek kişiydi. Son maçlarda da bu anlattıklarımı bize gayet iyi şekilde gösterdi. Çok doğru bir karar verdiğimize inanıyorum.

-İstediğimiz gibi bir sezon geçiremedik fakat hocanın bize erken katılması en büyük avantajımız. Hiç vakit kaybetmeden takımın başına geçti, eksikleri gördü. Önlemlerini aldı. Kafasındaki modeli ona göre şekillendirdi. Oyuncularımız hocanın aklındakilere daha kolay adapte oldu. Hoca da elindeki iskelete göre sistemini şekillendirdi. Son haftalarda aklındakini sahaya daha iyi yansıttı. Oyuncularımızdan bazıları ayrılacak, aramıza yeni katılanlar olacak. Ama asıl köklü değişiklik, altyapıya ve gençlere yönelik düşünce yapısında gerçekleşecek.



-Bjelica'nın en güçlü yönlerinden biri, genç yetenekler keşfedip üst düzey futbolcu haline getirebilmesi. Kendi topraklarımızdan yetiştirdiğimiz ve Avrupa'nın köklü kulüplerine transfer ettiğimiz, bizi gururlandıran, kulübümüze önemli paralar kazandırmış transfer hikayelerimiz var. Bunlar çoğalacak. Başkanlık koltuğunu devraldığımdan beri hayalim, Trabzon'da bir yetenek fabrikası kurabilmek.

-Öyle bir sistem hayal ediyorum ki dünyanın birçok ülkesinden çok genç yaşta yetenekler Trabzon'a gelip tesislerimizde hocalarımız, beslenme uzmanlarımız, mentörlerimiz tarafından eğitilsin. Köklü yabancı kulüplerle iş birliği içerisinde çok amaçlı bir futbol eğitimi alsın ve Trabzon bu işin merkezi olarak dünyada bilinsin. Bunu başarmalıyız.

-Şüphesiz kalıcı başarı istiyorsak, kulübün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmeliyiz. En büyük hedefimiz, Trabzonspor'u maddi ve manevi anlamda Türkiye'nin örnek kulübü haline getirmek ve bu renklere gönül veren herkesin takımıyla gurur duymalarını sağlamak. Bununla beraber de gerçekçi olmak zorundayız. Bu hedefe ulaşmak büyük bir disiplin, mali kontrol, yeni ve verimli gelir kaynakları ile akıllı bir kulüp yönetim politikası gerektiriyor.

-Futbol, anların doğru yönetilmesi gereken bir organizasyon. Göreve geldiğimiz Nisan 2018'den itibaren önceliğimiz ekonomik anlamda başarı ancak sahada da dengeli bir bütçeye sahip takımla yarışmaktı. İki hedefi de doğru şekilde yönettiğimizi düşünüyorum. Hoca değişikliği kararıyla birlikte artık şampiyonluk yürüyüşümüz başlamalıydı. Hem biz hem de Abdullah Avcı, hedefe tam yaklaştığı anda kaybetti. İşte bu durum ikimiz için de andı ve bir araya gelerek gücü birleştirmeliydik. Abdullah Avcı'yı bu yüzden ısrarla istedim. İlk yıl yapılandık, ikinci yıl şampiyonluğa ulaştık. Ayrılma kararını bildirdiğinde kendisine de söyledim. 'Hocam ayrılma. İyi günde nasıl berabersek kötü günde de yola devam edelim.' Ancak ayrılma kararında ısrar etti. Bunu Trabzonspor'un önünü açmak için yaptığını düşünüyorum. Günün birinde yollarımız yeniden kesişecektir. Lakin yakın gelecekte değil. Bjelica ile uzun bir yolculuğa çıkmayı ve müzemize onunla birlikte birkaç kupa daha eklemeyi planlıyoruz. O gün Abdullah hoca için söylediklerim bugün Bjelica için de geçerlidir.