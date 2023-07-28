Ertuğrul Doğan'dan flaş açıklamalar

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bu gece katıldığı bir televizyon kanalındaki spor programının canlı yayında, önemli açıklamalar yaparak, gündeme dair önemli bilgiler verdi.

‘’Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde zirve mücadelesi vardır. Bizim şehirde en sevmediğimiz kelime sabırdır.’’diyen, Ertuğrul Doğan :’’ Yeniden yapılanma bizim açımızdan geçerli değil. Hocamızla beraber sahada çok farklı bir Trabzonspor seyredeceğimizden, göze hoş gelen futbolu sahada göreceğimizden şüphem yok. Trabzonspor taraftarı futbolcunun mücadelesini hisseder. Galibiyet tek başına yetmez. Her zaman takımlarının yanında olmalılar. Futbolun çok sevilmesinden dolayı, futbol seyredilirken tribünde çok farklı şeyler konuşulur. Bu insanları mutlu etmek çok zor. Maç 1-0 galibiyetle biterse yine sıkıntı var.

Benim ailemin hepsi Trabzonspor’a emek verdi. Öyle bir ailede futbolun içinde büyüyorsunki, çocukluğumuzun tamamı Trabzonspor ile geçti. Trabzonsporluluk farklı bir özlem ve duygu. Trabzonspor başkanlığı benim manevi olarak alabileceğim en büyük haz. Bu anlamdan kaynaklı, üzerimizde çok büyük bir yük var. Trabzon'a gidince başımızın dik gezmesi lazım İşimiz zor ama heyecanlı ve mutluyuz. Taraftar sonuna kadar takımının yanında olsun yeter.’’ dedi.

PAHALI TRANSFERLER VE BJELİCA

Doğan şöyle devam etti: ‘’Bu hocamızı seçmemizin ana sebebi tribünlerle iyi ilişkide olmuş, takımları azimli ve hırslı, gençlere önem vermiş bir hoca. Kendisiyle masaya oturduktan 10 dk sonra, içimden:‘’Bizim hocamız budur’’ dedim. G0eldiği gün maça çıkmak istedi.Bizim taraftarımızın kafa yapısında bir hocaya sahibiz. Trabzonspor takımı tribüne gelen herkese o hissi vereceğine ben eminim. Biz camiası ve taraftarı ile bütünleşmiş bir camia olmak zorundayız. Trabzonspor içeride bir araya geldiğinde şampiyonluk yaşar. Taraftarlarımızı anlıyoruz. Bu bir şov oyunu. Ben kimin kimi aldığına bakmıyorum. Trabzon'da yaşayabilecek bir oyuncuyu alabilecek miyim? Taraftar ile barışık olacak mı? Ona bakıyorum. Ben kulübümü bu uçuruma atmam. Ben bu kulübün maddi yükünü çeken bir insan olarak hata yapabilirim ama yanlış yapamam. Trabzonspor'un gerçekleri bunu söylemiyor. 3-5 yıl sonra belki söyler. Tüm bu şartlara rağmen hocamız bu mücadeleyi verebilmesi için gereken transferleri yapacağız.’’

Doğan, ‘’Şampiyon olacağız demek için saha dışı işleri konuşmak lazım.’’ diyerek, devam etti: ‘’Biz 15 puan öndeyken bile şampiyon olacağız demedik. Biz 27 Milyon Euro'ya şampiyon olduk. Biz mantaliteyi değiştirmeliyiz. Örneğin Koita 2-3 yıl önce geldi. Şehre uyum sağlayamadı. Biz maddi anlamda ne büyük transfer yaptıysak hepsinde yanıldık, Marek Hamsik hariç.Biz hocamıza inanıyoruz. Sahada mücadele edecek bir takım oluşturmak istiyoruz.

HIRVAT ORSİC KONUSU VE STADYUM SPONSORLUĞU

Doğan, programda gelen her türlü soruya açık ve net cevap vererek, şunları söyledi.

‘’Bu sezon büyük maliyetlere katlanarak Orsic’i transfer ettik. Çok üzüldük. Umarız en kısa sürede sahalara döner. Kendisi de çok üzgün. kendisinin ifadesi en kısa sürede sahalara dönmek istediğini söyledi. 5-6 ayda sahalara geri döneceğini düşünüyorum. Profesyonel bir futbolcu. En kısa sürede geri dönecektir. Kulübümüzün eski başkanlarından Sayın Muharrem Usta'nın verdiği 5 yıllık 25 Milyon Euro bedelli stadyum sponsorluğumuz vardı. Geçen sene bitti. Bir yıldır da yok. Biz stat sponsorluğu almadan Trabzonspor'un kasasına 25 Milyon Euro sadece hibe soktuk. Seçim öncesi bir stat sponsorluğu anlaşması vardı. Seçim sonrası firma TL bazında istiyor. 17 Milyon Euro'ya düşüyor bu sefer. Biz de 25 Milyon Euro direttik. İkinci bir alternatifimiz daha var. Bir süre söylemek istemiyorum. Yüzde 50 fark ediyor kur farkından dolayı. Bu aradaki problemleri kendimiz çözebildiğimiz için stat sponsorluğunda maximum değerini almak zorundayız.’’

PETKOVİÇ İLE MEHMET CAN

Doğan, önlerindeki transferlere de değinerek, açık ve net konuştu. ‘’ Genç oyuncu Mehmet Can Aydın’ın kontratı geldi. Kendisini yarın Trabzon’a getireceğiz. Bitti, anlaşmayı imzalamışlar. Onun haricinde kontrat aşamasına gelen 2 oyuncu daha var. Danimarkalı bir oyuncumuz var. Tochi Chukwuanı, ona da bakılıyor. Tochi, bitme aşamasında. Kontrat kendisinde. Kontratı imzalamayan kimseyi söylemem. İmzalayıp gönderdiğinde kendisini getireceğiz. Hırvat santrafor Bruno Petkovic ile alakalı ciddi çalışmamız var. Orada şampiyonlar ligi ön elemesi oynuyorlar. Bu durum oyuncunun satışını geciktiriyor. Bekleme süresi bundan dolayı… Aksi durumda bir –B- planımızda var tabi.

TRABZONSPOR’UN SATIŞ KONUSU

‘’Borsaya açık bir şirketiz.’’ Sözünü hatırlatan Bordo Mavili Kulübün Başkanı ‘’ Böyle bir konu yok. Böyle bir teklif de yok. Kulüplerin satılmaya başlarsa da en son satılacak kulüp Trabzonspor olur… Cevabım bu konuda net.’’

PHİLİP ZİNKERNAGEL- MANOLİS SİOPİS- EMRE MOR VE VİTOR HUGO

‘’Emre Mor hiç gündemimize gelmedi.’’vurgusunu yapan Ertuğrul Doğan:’’ Evet kanat oyuncusu Philip Zinkernagel ise hocamızın istediği bir oyuncu. Yüksek miktarda bonservis talepleri var. Biz kendisini kiralayabileceğimizi, satın alma opsiyonu koyabileceğimizi söyledik.

Kulübünün kararını bekliyoruz. Vitor Hugo gündemde yok. Bizim stoper arayışımız yok. Hocamız Vitor Hugo’yu tanıyor. Aile problemlerden dolayı istemeyerek ayrılan oyuncuydu. Başka bir durumu söz konusu değildi. Vitor Hugo gibi bir oyuncuya karaktere her zaman kulübün kapısı tabi ki açıktır. Takımıyla bir sıkıntı yaşadığını bize belitti. İlerleyen süreci bir göreceğiz. Yunan oyuncumuz Siopis anlaşma teklifimizi kabul etmedi. Şu anda bel ağrıları var. İdmanlara çıkmıyor. Biz kendisine kalmasından yana olduğumuz için teklifimizi yaptık. Türkiye’den ailevi nedenlerden dolayı ayrılma talebi var. Bu oyuncumuz Yunanistan’a dönmek istiyor. Çünkü kendisinin çocuğu oldu. Trabzonspor’dan parayı beğenmediği için değil, Türkiye’den ayrılmak istediğini söyledi. Yunanistan’a gitme talebi var. Dolayısıyla hocamız kendisini beğeniyor ve takımda kalmasını istiyor. Ama ilerleyen süreci hep birlikte göreceğiz.

BAKASETAS-MAXİ GOMEZ VE DENSWİL

Karadeniz ekibinin başkanı ‘’Bakasetas ile yeni sözleşme için görüşüyoruz.’’ İfadesini kullanarak ‘’ Bakasetas ile anlaşacağımızı umuyorum’’ Denswil ile şimdilik bir durumumuz yok. Kendisinin ayrılma talebi yok. Yüksek bütçeli oyuncumuz. Kendisiyle maaşı düşürme anlamında ciddi görüşmemiz olacak. Maxi Gomez’in bugüne kadar gelmiş hiçbir ciddi teklif yok. Maaşı yarısını karşılarız verir misiniz diyen kulüp var, haliyle ‘Hayır’ dedik.’’ Diye konuştu.

NWAKAEME, SERKAN VE DOĞUCAN

Sağ bek Serkan ve ön libero Doğucan’ın gitme gibi bir durumu için, hocamızdan bize gelen bir talep yok. Hocamızda bu konuda bize bir rapor vermedi. Maaşlarında da bir miktar iyileştirme yaptık. Sosyal paylaşımlarda önüne gelen yazıyor. Halbuki bu basının işi ama herkesin sosyal bir hesabı var. Yazan yazıyor! Önümüzdeki hafta rapor verecek hocamız. O, rapor geldikten sonra net cevap verebilirim. Nwakaeme ise kendisiyle bulunduğumuz süre boyuncu hiçbir sorun çıkarmayan, inanılmaz profesyonel futbol ve özel hayatı olan bir oyuncumuz. Ama anlaşma sürecinde çeşitli sıkıntılar, bütçesel sıkıntılar nedeniyle kendisi Arabistan’da oynamayı tercih etti. Bu onun kendi tercihi oldu bir yerden sonra. Kendi adıma şunu söyleyebilirim. Benim unutamayacağım oyunculardan bir tanesi olarak kendi adını verebilirim. Keşke kalsaydı. Gitmeseydi.