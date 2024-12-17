Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray maçı sonrası sert tepki: Algınız batsın

Süper Lig’in 16. Haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u 4-3 yenerek kritik virajı kayıpsız döndü.

Trabzonspor’da başkan Ertuğrul Doğan, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

‘’TÜRK FUTBOLU BATTI’’

MHK’ye tepki gösteren ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na çağrıda bulunan Doğan, "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda. Bu yaşananlar rezalet. Türk futbolu battı. Algınız batsın. Yazıklar olsun” dedi.

GALATASARAY SON 19 MAÇINI KAYBETMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 19 maçta yenilmedi.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos tarihindeki mücadeleden sonra çıktığı 19 maçta 14 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.