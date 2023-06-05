Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray'a ret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adı Galatasaray ile anılan Uğurcan Çakır ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, Milli oyuncuyu satmayacaklarını ifade etti.

Ertuğrul Doğan'dan Galatasaray'a ret

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı gündemine aldığı iddia edilmişti.

Muslera'nın alternatifini arayan cimbom, Uğurcan Çakır'a olan ilgisini arttırmıştı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu iddialara yanıt verdi.

''BEN KAPTANIMI SATMAM''
Sabah'a konuşan Ertuğrul Doğan açıklamasında, "Uğurcan kaptanımız. Ben kaptanımı satmam. Ne Uğurcan'ın gitme talebi var ne de bize gelen herhangi bir teklif var. Bu tür tartışmalara artık son verilsin." ifadelerini kullandı.

A Milli kalecinin 2027 yazına kadar Trabzonspor'la sözleşmesi bulunuyor.

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