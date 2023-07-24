Ertuğrul Doğan'dan Katar açıklaması. Çıkan iddialara yanıt verdi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Bordo Mavili kulübün Katarlı iş adamlarına satılacağı üzerine çıkan iddialara cevap verdi.

Ertuğrul Doğan'dan Katar açıklaması. Çıkan iddialara yanıt verdi

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Yaklaşık bir haftadır sosyal medyada dolaşan, Trabzonspor Kulübü’nün Katarlı iş adamlarına satılacağı iddialarına bir kısım taraftar "İnşallah doğru değildir." görüşünü bildirirken, Taraftarların büyük çoğunluğu da’’Dileriz doğrudur. Satılırsa, her sezon Şampiyonlar Ligindeyiz . Dünyanın en büyük kulüpleri satıldı. Ne oldu? Ne kaybettiler. Takımlarının ismi mi değişti? Aksine daha fazla güçlendiler.‘’ ifadelerine yer verdiler.

Katar Şeyhi Tamim Bin Hamad’ın, Trabzonspor’u 665 Milyon Euro karşılığında satın almak istediği öne sürülünce, bir çok spekülasyon ortaya atıldı. Konuyla ilgili Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gelişmelere cevap vermek zorunda kalarak:’’ Ortaya sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını, bu tür suni gündemlere ayıracak bir zamanlarının olmadığını ‘’ belirterek, ‘’Biz yeni bir yönetim olarak, şu an kulübü daha iyi seviyelere nasıl getirebileceğimizin planlarını yapıyoruz. Bu aralar üst üste sponsorluk anlaşmaları yapmaya başladık. Akyazı’daki stadyumumuzun isim sponsorluğu işine de ağırlık vermeye başladık. Haliyle ne böyle bir satış durumu, ne de bize gelen, böyle bir sözlü, yazılı teklif var.’’diye konuştu.

Bu arada önümüzdeki 30 Temmuz Pazar günü Trabzon’da Yunanistan ekibi AEK ile oynanacak olan hazırlık maçı öncesi, Bordo Mavili yönetimin bir araya gelerek, bir toplantı yapacağını da hatırlatan Doğan: "Arkadaşlarımızla kulübün daha iyi seviyeye gelebilmesi için var gücümüzle gerekeni yapıyoruz. AEK maçının olduğu süre zarfında, Trabzon’da medya mensubu arkadaşlarla ile bir araya gelerek, belki bir basın toplantısı da yapabiliriz. Bu yüzden zamanımızı boşa harcamamalıyız.’’dedi.

Öte yandan, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen’de, kendilerine de böyle bir bilginin şu ana kadar ulaşmadığını söyledi.

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