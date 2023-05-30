Trabzonspor yönetiminden Nizamettin Algan'a ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Karadeniz temsilcisinin kurucu üyelerinden Nizamettin Algan’a geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ertuğrul Doğan, Zeyyat Kafkas ve Trabzonspor'un Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, hastanede tedavi gören kulübün kurucu üyelerinden Nizamettin Algan’ı ziyaret etti.

Algan’a geçmiş olsun dileklerini ileten Doğan, “Nizamettin Algan kurucu üyemiz ve camiamızın çok önemli isimlerinden biridir. Bugün kendisini çok şükür iyi gördük. En kısa zamanda tam olarak eski sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Kulüp olarak her zaman kendisinin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Nizamettin Algan ise ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.