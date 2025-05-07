Ertuğrul Doğan'dan olay iddia! Fenerbahçe maçıyla ilgili inanılmaz sözler

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan bu kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Birçok konuya değinen genç başkan, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

KASIMPAŞA MAÇI İÇİN TFF BAŞVURUSU

Doğan, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçı ile ilgili sorulan sorulara,"Hakem hataları nedeniyle 20 puan üzerinde kaybımız var. Her hafta bir şekilde devam ediyor. Son hafta Kasımpaşa maçında 90+'da bir olay var. VAR, direkt oraya imza attı. Bu ligdeki en kısa süreli ofsayt değerlendirmesi yaptı ve yanlış oyuncudan yaptı. Bununla alakalı TFF'ye başvuru yaptık." dedi.

FENERBAHÇE MAÇI İÇİN AKIL ALMAZ İDDİA!

Sahalarında Fenerbahçe ile oynadıkları maçla ilgili de konuşan Ertuğrul Doğan, "Her kulüp hakemlerden mustarip. Biz Anadolu takımlarının haklarını da dile getirdik. Bu tek başına Trabzonspor'un başarabileceği bir iş değil. Çok ciddi sıkıntı yaşandığı, sahaya yansıdığı... Birçok konu var. Biz anlattık, anlattıkça ceza yedik. Bu yapının komple değişmesi lazım. Bu MHK ile bu iş olmaz, defalarca dile getirdik, aynı şeyi dile getiriyoruz. Garip şeyler oluyor. Gariplikler devam ediyor. Trabzon'da oynanan Fenerbahçe maçı. Bizim Fenerbahçe ile kulüp olarak sıkıntımız, derdimiz yok. Maçın hakemi (Oğuzhan Çakır) Trabzon'da konaklıyor normalde, telefon geliyor, apar topar Rize'ye gidiyor. Kim arıyor? Kimin aradığını biliyorum. Kaldığı oteli, nereye gittiğini biliyorum. O maçın hakemi hangi psikolojiyle maça çıktı. Maçın başında Trabzonspor'un saçma sapan iptal edilen golü var. Etkilenip mi iptal edildi? Bizim aklımıza böyle soruların gelmesi doğal." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray ile oynayacakları Süper Lig ve Türkiye Kupası final maçı hakkında görüşü sorulan Ertuğrul Doğan, "Galatasaray ile iki maç yapacağız. Galatasaray bugüne lider gelmiş. Bizim tek derdimiz, sahada hak eden iki maçı kazansın. Trabzonspor'un bundan başka hiçbir talebi olamaz." sözlerini sarf etti.

VICTOR OSIMHEN İÇİN DE KONUŞTU

Divan Kurulu'nda yaptığı "Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp; Osimhen, Galatasaray'a 15'e gitti, 20 verip 'Bize gel' diyebilirdim." açıklamasının hatırlatılması üzerine Ertuğrul Doğan "Osimhen'i menajerler Türkiye'de her kulübe önerdi, bize de önerdi. Rakamlar da belliydi. Biz de kendilerine bu rakamları veremeyiz dedik. Konu bundan ibaret. Biz 20 versek, Galatasaray belki 25 verecekti. Öyle bir şey bu. Bir futbolcuyla şampiyonluğu bağlayamazsın. Diğer futbolculara ayıp olur." ifadelerini kullandı.