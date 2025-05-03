Ertuğrul Doğan'dan Osimhen sözleri

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Doğan'dan Osimhen sözleri

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bordo mavili kulübün 58’nci Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Trabzonspor'un 58’nci Olağan Genel Kurulu, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda gerçekleştirildi. Bordo mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan konuşmasında Galatasaraylı futbolcu Osimhen üzerinden bir örnek verdi.

"OSİMHEN BİZE GELEBİLİRDİ"

Ertuğrul Doğan "Transferde hatalar oldu doğrudur. Şunu yapabilirdik bizde. Bankalar Birliği borcunu kapatmayıp; Osimhen Galatasaray 15'e gitti, 20 verip 'Bize gel' diyebilirdim. Çözüm bunlar değil" ifadelerini kullandı.

"HERKES KISKANIYOR"

Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba ise Doğan'ın bu sözlerine "Ben böyle bir kıskançlığı hiç görmedim. Galatasaray'ın Osimhen'i almasına sanki bütün Türk kulüpleri imreniyor." dedi.

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