Ertuğrul Doğan'dan taraftara şampiyonluk sözü

Editör: Hamza Özalkuş

Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında şu ifadeleri kullandı;

"Yeni proje ve sponsorluklarla kulüp ekonomimizi yönetilebilir hale taşıyacağız. Kulübümüze kısa, orta ve uzun vadede kaynak sağlayacak özellikle İstanbul ve Trabzon merkezli projelerimiz var. Bunları hayata geçirmek amacıyla gerekli girişimleri yaptık, büyük mesafeler kat ettik. Sonuçlandırdığımızda sizlerle paylaşacağız."

İki yıllık sözleşme imzaladığımız teknik direktörümüz Nenad Bjelica, sezon bitmeden takımımızın başına geçerek, bizim gibi elini değil gövdesini taşın altına koydu. Bu duruş hepimizce takdir edilmeli ve desteklenmelidir. Teknik direktörümüz ile gerçekleştirdiğimiz son toplantıda hem bu sezon hem de altyapı ve A takım için gelecek sezonların planlamasıyla ilgili mutabakata vardık. Sezonlar diyorum çünkü Trabzonspor, tek sezonu değil sezonları kurtaracak ve başarılara ulaşacak organizasyonları uygulamalı, bunu da gelenek haline getirmelidir."

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

"Bunu uygulayacak hem kültürümüz hem de kaynağımız var. Fakat organizasyonumuzu daha doğru bir hale getirmek zorundayız ki başarıya ulaşalım. Değerli taraftarlarımız, bu büyük kulübün parçası olarak size şunun sözünü veriyorum. Endişe etmeyin, şampiyonluklar Trabzonspor için bir gelenektir ve daha nice şampiyonlukları beraberce yaşayacağız. Bize inanın ve güvenin."