Ertuğrul Doğan’dan transfer açıklaması: Görüşmelere başladık

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, spor medya zirvesinde transfer konusunda açıklamalar yaptı.

"Bizim ülkemizde maaş çılgınlığı var. Ödenen paralar sahaya doğru şekilde yansıyor mu?" sorusuna cevap veren Ertuğrul Doğan, "Kendi takımımda bunu düşünmüyorum. Şu andaki kadromuz da bunun karşılığını vermiyor. Diğer kulüpler hakkında yorum yapmak sevdiğim bir şey değil ama genel yapı itibarıyla ödenene maaşlar yüksek. Bunun birçok sebep var, ayrı incelemek lazım, farklı bir konu. Kendi özelimizde konuşursak, şu andaki takım bütçemizin karşılığı bir futbol görmüyorum. Şu anda 2-3 kulübümüz çok farklı harcamalar yapıyorlar. Bildikleri vardır. Onlardan sonra en yüksek harcamayı yapan kulüp durumundayız ama saha sonuçlarımız bunun karşılığını vermiyor." sözlerini sarf etti.



Ertuğrul Doğan, "Büyük kulüpler kendi içerisindeki rekabetten dolayı da maaş artışı oluyor. Türkiye'yi biz çok seviyoruz. Cennet vatanımız diyoruz. Ancak, özellikle Avrupalı oyuncular tarafından çok tercih edilen durumda değil. Buraya belli başlı oyuncuları getirmek için Avrupa'daki maaşlarından daha fazla vermek gerekiyor. Ağırlıklı olarak sorun buradan kaynaklanıyor. Ülkemizin medeniyet seviyesi çok daha ileri gittikçe burada da bir denge olacaktır. İstanbul'a gelen oyuncuyla Trabzon'a gelen oyuncu arasında da fark var. Biz Trabzonlular farklı bakıyoruz oraya, milli mesele ama gelen oyuncuların okul problemleri, sosyal problemleri gibi birçok konu var. Türkiye'ye gelen oyuncu Avrupa'dan farklı ücret talep ediyor, Trabzon'dan daha farklı ücret talep ediyor." dedi.



Trabzonspor Başkanı Doğan, sözlerine, "Bizim altyapımız, artık akademi diyoruz, çok önemli. Çok başarılı bir U19 takımımız var ama Trabzonspor yarışmak zorunda. Geçen sene de buna benzer bir senaryo yaşadık ve ligi üçüncü bitirdik. Bu saatten sonra olsa bile Trabzonspor ligi üst sıralarda bitirecek. Trabzon'un gerçeği bu, Trabzonspor kendi çocuklarına önem vermek, yeni oyuncular çıkarmak zorunda. Oyuncu satışı, gelir için de önemli. Şu andaki en yüksek konsantrasyonlarımızdan biri bu. Çok ciddi yatırım yapıyoruz buraya. Orada Güngör Şahinkaya var. Şenol Güneş ile aralarında iyi bir ilişki var." şeklinde devam etti.



TRANSFER SORUSUNA CEVAP



"Şenol Güneş'ten bir transfer listesi geldi mi?" sorusunu yanıtlayan Ertuğrul Doğan, "Dün bu konuyu konuştuk, bu sabah da konuştuk. Hocamızdan ve izleme ekibinden gelen oyuncu talepleri ve görüşler var. Görüştüğümüz ve görüşeceğimiz oyuncular var. Şenol Güneş hocamızdan liste geldi, isimler de gelmeye devam ediyor. Şenol Hocamız şu anda bizim izleme ekibiyle beraber koordineli çalışıyor. Çok emek veriyor. Gelen oyuncular var. Biz bu oyuncularla bu hafta görüşmeye başladık, gelecek oyuncular da var. 1-2 hafta içerisinde sonuç almaya başlayacağız inşallah." dedi.



Trabzonspor Başkanı Doğan, "Bu sezon hedeflerimiz devam ediyor. Türkiye Kupası var, Avrupa Ligi için sıralama var. Trabzonspor'da hedefler bitmez. Hem bu seneyi kurtarmak hem önümüzdeki yıllar için planlamalar devam ediyor. Şenol Hocamızın da çok ciddi eforu var. Her gün konuşuyoruz. İnşallah yakın zamanda gelişmeler olacak." açıklamasında bulundu.