Ertuğrul Doğan'dan transfer mesajı: 'Dinamik ve karakterli'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında geride bıraktıkları sezonla ilgili değerlendirmelerini ve gelecek sezonla ilgili çalışmalarını anlattı.

Arzuladıkları noktanın uzağında kaldıklarının altını çizen Doğan, Trabzonspor'un her zaman zirveye oynadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu karakter, bu ruh, bu forma, sıradan hedeflerle yetinemez. Teknik direktörümüz Fatih Tekke ile birlikte yeni sezonun kadro planlamasında bu gerçekliğe uygun, dinamik ve karakterli bir takım ortaya koymak için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahada sözü olan, oyunu olan, tutkusu olan bir Trabzonspor için titiz bir hazırlık süreci yürütüyoruz.

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkarak bu alanda öncü bir model haline geldik. Ardından gerçekleştirilen sermaye artırımıyla, yılların getirdiği zarar kalemlerini bilançomuzdan sildik, geleceğe temiz bir sayfa açtık. Bugün itibarıyla vergi borcu olmayan bir kulüp haline gelme yolunda hızla ilerliyoruz. Amacımız yalnızca günü kurtarmak değildir. Kalıcı, sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurarak Trabzonspor'un geleceğini borçla değil, öz güvenle inşa etmektir. Transferden altyapıya, stat çevresindeki projelerden lisanslı ürün satışına kadar attığımız her adım bu vizyonun parçasıdır. Kulübümüzü ayakta tutacak en büyük güç hem ekonomik disiplini elden bırakmamak hem de sportif rekabetin içinde kalabilmektir.

Gelin, yeni bir sayfa açalım. Geçmişin muhasebesini yaparak ama geleceğin coşkusunu da yüreğimizde taşıyarak. Umutsuzluk bu kulübe hiç uğramadı, şimdi de uğrayamayacak. İnancımız tam, kararlılığımız yüksektir. Hep birlikte, yine omuz omuza."