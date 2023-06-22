Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspori A Takıma yeni iki transferini bitirdi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan’ın bizzat açıkladığı transferlerin şimdilik isimleri saklı tutulurken, birinin oynadığı kesin mevkiinin stoper olduğu öğrenildi.



Trabzonspor'da, mevcut transfer çalışmaları hakkında kısa bir bilgi veren Ertuğrul Doğan; iki yeni transferin kesin bittiğini, 3 futbolcunun transferinin de her an bitme aşamasında olduğunu söyledi.



Bu ay sonuna kadar ödenecek olan 17 Milyon Euro için de çalışmalarını sürdüren Doğan, Kurban Bayramı tatilinin araya girmesiyle sıkıntı yaşanabileceğini ve bunu aşmaya çalışacaklarını da söyledi.



30 Haziran’da, Trabzon’da kendi tesislerinde toplanacak olan Bordo Mavililer, ilk etap çalışmalarına burada başlayacak olması nedeniyle, yeni isimleri de kadroya katmaya çalışıyor.



TFF Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Ertuğrul Doğan: "Transferini bitirdiğimiz iki oyuncumuz var. Bitme aşamasında ise yeni 3 oyuncumuz daha var. İsim belirtemeyeceğim şimdilik. Bunu deme şansımız yok. Yakın zaman içinde yaptığımız transferleri yavaş yavaş açıklayacağız. İlk etapta en fazla 6-7 transfer öngörüyoruz. Bu sayı aşağı yukarı belki değişebilir"