Ertuğrul Doğan'ın teklif aldıklarını söylediği 5 oyuncu ortaya çıktı!

Kaynak: Sabah
Ertuğrul Doğan'ın teklif aldıklarını söylediği 5 oyuncu ortaya çıktı!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, kadrodaki 5 futbolcu için teklifler aldıklarını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından camianın merak ettiği bu isimlerin kimler oldukları ortaya çıktı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamalar, kulübün mali yapısına dair önemli detaylar içerirken, transfer gündemini de hareketlendirdi.

Başkan Doğan'ın, "5 oyuncuya ciddi teklifler var. Bunları inşallah satabiliriz, ciddi gelirler elde edebiliriz" sözleri camiada merak uyandırdı.

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ERTUĞRUL DOĞAN'IN TEKLİFLER VAR DEDİĞİ 5 OYUNCU BELLİ OLDU

Sabah'ta yer alan habere göre; Söz konusu 5 oyuncunun kimler olduğu sorusu gündeme geldi. Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarının ardından edinilen bilgilere göre, teklif alan isimler arasında Pedro Malheiro, Arseniye Batagov, Salih Malkoçoglu, Denis Draguş ve Batista Mendy öne çıkıyor.

Ayrıca kaptan Uğurcan Çakır, Oleksandr Zubkov ve MuhammedCham gibi oyuncuların da bu listeye dahil olabileceği kaydedildi.

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