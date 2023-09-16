Ertuğrul Fırkateyni faciasının 133. yılı. Türk-Japon diplomasisinin miladı

Ertuğrul Fırkateyninin 1890’da battığı Kaşinozaki burnu üzerinde bulunan ve kazazedelerin karaya çıktıklarında ilk ulaştıkları ve ilk tedavilerinin yapıldığı Kaşinozaki fenerinin yaklaşık 300 metre güney doğusunda, 1891 yılının Eylül ayında, kaza sonrasında bulunabilen şehitlerin gömüldükleri yerde ilk şehitlik abidesi olarak, üzerinde Japonca ve Türkçe Osma Paşa’nın misyonu ve kazayı anlatan bir metinle bir yazılıtaş dikilmiştir.

24 Temmuz 1924’te Lozan Antlaşması imzalanmasını müteakip, Japonya’nın Boğazlar Komisyonundaki temsilcisi Uçida Japonya’nın Türkiye’deki ilk Büyükelçisi olarak atandı. 7 Temmuz 1925’te Fuad Hulusi Togay Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk temsilcisi olarak Maslahatgüzar ünvanıyla Tokyo’ya gelirken, aynı yıl Kasım ayında Japonya da Ukiçi Obata’yı maslahatgüzar olarak Türkiye’ye atadı. 6 Ağustos 1928’de Maslahatgüzar Fuad Hulusi’nin katılımıyla Şehitlikte bir anma merasimi tertip edildi. Bu merasimden sonra şehitliğin restore edilmesi ve merasim anısına bir yazılıtaş dikilmesi, anma merasimlerinin de bundan sonra her on yılda bir tertip edilmesine karar verildi. Nitekim 5 Nisan 1929 tarihinde Şehitlik yeniden tanzim edildi ve yazılı taş dikilmesi vesilesiyle bir tören düzenlendi.

Türkiye’nin Japonya’daki ilk Büyükelçisi ise 7 Nisan 1929’da Tokyo’ya ulaşan Cevad Ezine olmuştur. Bu dönemde başta İmparator olmak üzere, Japonya’nın Türkiye ile dostluğa atfettiği önemin gözle görülür işaretleri olarak, bizzat İmparator 3 Haziran 1929’da Ertuğrul

Şehitliğini ziyaret etmiş ve 13 Ocak 1931’de de İmparatorun kardeşi olan Prens Takamatsu Ankara’yı ziyaret etmiştir.

İmparator’un 1929’da şehitliği ziyaretinden sonra Şehitliğin bulunduğu Oşima adası ulusal park yapılmış, Japonya’daki Türkiye dostları tarafından düzenlenen anma merasimlerinden sonra, Türkiye iki ülke arasındaki dostluğun ebedi sembolü olan Ertuğrul şehitlerinin hatıralarına verdiği önemi somut bir şekilde ortaya koymak iradesini göstermiştir.

Bu maksatla 1936 yılında Büyükelçi Hüsrev Gerede’ye gerekli kaynaklar gönderilerek Şehitlikte bir abide inşası için girişimler başlatılmıştır. 22 Ekim 1936’da abide ve yeni Şehitlik düzenleme çalışmasının temel atma töreni Büyükelçi Hüsrev Gerede’nin katılımyla yapılmış ve bir yıl sonra İmparatorun şehitliği ziyaret etmiş olduğu 3 Haziran’ın yıldönümünde düzenlenen bir törenle yeni Şehitlik açılmıştır.

Bu şekilde günümüzdeki haline ulaşan Şehitlik 762 metrekare dikdörtgen bir alan üzerinde kurulu olup, şehitliğe kuzeybatı kenarının ortasındaki 1.5 metre yüksekliğinde, soldakinde Türkçe, sağdakinde Japonca “Ertuğrul Şehitliği” ibaresi bulunan iki giriş sütunu arasından girilmektedir. Girişten güneydoğu istikametinde, alanın ortasındaki taş zeminli 20 metrelik bir tören yolunun sonunda, 10 metreye 10 metre ebatlarında kare kaidenin merkezinde kaideyle beraber 12.75 metre yüksekliğinde, tepesi piramit biçiminde bir dikilitaş olan şehitler abidesi yükselmektedir.

Abidenin 1.5 metre yükseklikteki kaidesinin merkez kısmında 9 metrekarelik bir kare oda biçiminde mezar odası bulunup ön cephesinde demir bir kapı bulunmaktadır. Oda, içeride kubbe tavanlı olup, kubbenin tepe noktasının yüksekliği oda zemininden 2.92 metredir. Oda içinde arka duvara yakın konumda 1 metre yüksekliğinde, eni 1.8 metre, boyu 0.9 metre olan dikdörtgen beyaz mermer bir sembol lahit bulunmaktadır. Esasen abidenin bulunduğu yer, kaza sonrasında bulunabilen ve tam sayı tespiti mümkün olmamakla beraber 212 şehidin naaşının Osman Paşa’yı çevreler şekilde gömüldüğü yerdir.

Japonya Prensi Komatsu'nun ABD ve Avrupa ülkelerinin ardından Ekim 1887'de İstanbul'u ziyaretine karşılık Temmuz 1889'da Japonya'ya gönderilen Ertuğrul, ertesi yıl dönüş yolunda tayfuna yakalandı.

Ertuğrul Fırkateyni'nin 16 Eylül 1890 akşamı Kuşimoto açıklarında kayalara çarparak batması sonucu sadece 69 denizci kurtulurken, 500'den fazla Osmanlı levendi hayatını kaybetti.

İadeiziyaretin mahzun hikayesi iki ülke diplomasisinde başlangıç kabul edilirken, batan fırkateyn ve leventlerin manevi mirası da 133 yıldır iki ülke halkının gönüllerinde yaşatılıyor.

KAZADAN SADECE 69 DENİZCİ KURTULDU

İslam dünyasından Japonya'ya organize ilk diplomatik heyet olarak kabul edilen Ertuğrul Fırkateyni, toplam 609 kişilik mürettebatıyla Temmuz 1889'da İstanbul'dan ayrıldı.

Fırkateyn sırayla Süveyş, Aden, Bombay, Kolombo, Singapur, Hong Kong, Fukuşu, Nagazaki, Kobe duraklarına uğrayarak 11 ay sonra Tokyo'nun doğusundaki Yokohama'ya ulaştı.

Dönemin Japonya İmparatoru Meiji tarafından kabul edilen Heyet Başkanı Ali Osman Paşa, Sultan 2. Abdülhamid'in gönderdiği mektup ve madalyayı Meiji'ye takdim etti.

Ziyaret marjında birçok temasta bulunan Osmanlı heyeti, Yokohama'dan 15 Eylül 1890'da ayrıldı.

HER YIL KUŞİMOTO'DA TÖREN YAPILIYOR

Japon hükümeti, 10 Ekim 1890'da kazazedeleri Hiei ve Kongo adlı zırhlı savaş gemilerine bindirerek Çanakkale'ye getirdi.

Berlin Anlaşması sebebiyle İstanbul'a giremeyen gemiler, leventleri Osmanlı'nın savaş gemisi Talia'ya ulaştırdı.

Hiei ve Kongo, İzmir'de bir süre bekletilmesinin ardından özel izinle Ocak 1891'de İstanbul Limanı'na giriş yaptı.

Osmanlı Devleti'nin misafiri olarak yaklaşık bir ay burada kalan Hiei ve Kongo, şubatta İstanbul'dan yola çıktı ve 3 ay sonra Japonya'ya döndü.

Ertuğrul'un mahzun mirası, Ankara-Tokyo ilişkilerinin miladı kabul edilirken, kazanın yaşandığı Kuşimoto'da 1891'de şehitler için anıt dikildi.

Türkiye'nin 1937'de restore ettirdiği anıt önünde her yıl anma törenleri yapılıyor.

1974'te inşa edilen Türk Müzesi'nde Ertuğrul Fırkateyni’nin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları ve heykelleri bulunuyor.

İKİLİ DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN YÜZÜNCÜ YILI 2024'TE KUTLANACAK

Ada köylülerinin hayatta kalan Osmanlı denizcilerini karaya çıkartmaları ile Japon makamlarının şehit aileleri için yardım kampanyaları hafızalardan silinmedi.

Ertuğrul Fırkateyni'nin batmasından neredeyse yüz yıl sonra Türk Hava Yolları'nın (THY) 1985'te İran-Irak savaşında Tahran'da mahsur kalan çok sayıda Japon vatandaşını Japonya'ya taşıması da Türk-Japon ilişkilerinin kilit taşı olarak hatırlanıyor.

İkili diplomatik ilişkilerinin başlangıcının yüzüncü yılını 2024'te kutlayacak Türkiye-Japonya, bu iki tarihi vakayı karşılıklı ilişkilerinde dönüm noktaları olarak kabul ediyor.