AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan önceki gün yaptığı bir konuşmada 31 Aralık gecesi dua edeceklerini, 1 Ocak sabahı da Galata Köprüsü’nde Gazze mitingi yapacaklarını söylemişti.

BİLAL VE TÜGVA'NIN DİNDAR ÇIKIŞLARI

Ayrıca Bilal Erdoğan’ın başında olduğu TÜGVA bir süredir ilginç bir eylem biçimi geliştirdi. Pazar sabahları Taksim ve Nişantaşı gibi camilerde namaz kılıyorlar.

Bilal Erdoğan ayrıca son bir aydır kravatlı tarzıyla da dikkat çekiyor. Sık sık ifadelerde bulunması ve muhalif medyalarda haberleri yer alıyor. Bütün bunlara bakınca, kendisinin “belli bir amaca” yönelik yeni bir strateji uygulamaya başladığı izlenimini gündeme getiriyor.

Bazı çevreler ise “Babası aday olmazsa onun yerine kendisi hazırlanıyor” şeklinde yorumluyor.

ÖZKÖK, BİLAL'İ UYARDI: YANLIŞ ADRESLERDE

10 Haber yazarı Ertuğrul Özkök ise Bilal Erdoğan kulisleri için “Doğrusu ben buna pek ihtimal vermiyorum. Cumhurbaşkanının yeniden aday olacağı çok daha güçlü bir ihtimal. Ama oğlunun bu yeni stratejisinin bir amacı ve hedefi olduğu da açık” ifadelerini kullandı.

Özkök, Bilal Erdoğan’ın dindar kesime yönelik çıkışlarını bir anket göstererek uyardı. Özkök, 'Siyasi tercihlerinizde iki adaydan birinin rakibine göre daha dindar olması tercihinizi olumlu anlamda ne düzeyde etkiler?' sorusuna 10 yıl önce 'Çok etkiler' ve 'Etkiler' diyenlerin oranı yüzde 62 seviyesinde olduğunu belirtirken, bugün durumun dramatik bir düşüşle yüzde 31 seviyesine gerilediğini açıkladı.

“Dindar siyasetçiye bakış açısında geldiğimiz nokta bu…” diyen Özkök, “Bana göre bu araştırma sonucu Cumhurbaşkanı ve çevresinin 23 yıl boyunca iddialı “dindar nesil” projesinin çöküşünün vatandaş tarafından ilanıdır. Eğer Bilal Erdoğan gerçekten “babasının makamına” yönelik bir niyete sahipse… TÜGVA’nın İslami renkleri üzerine kurulu bu yeni siyaset yanlış adreslerde dolaşıyor. Eğer bu yürüyüşe seküler semtlerde kıldıkları toplu sabah namazları ile başladılarsa, yanlış adres. Araştırmalar gösteriyor ki, Bilal Erdoğan önce kendi muhafazakar semtlerinde kaybettikleri insanları ikna turlarına başlamalı” ifadelerini kullandı.