Ertuğrul Sağlam imzayı attı

Trendyol 1. Lig’de normal sezonun son haftasında Kocaelispor sahasında ezeli rakibi Sakaryaspor ile karşı karşıya geldi.

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Marmara derbisinde Sakaryaspor rakibini 2-0 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 52’de Yonathan De Valle 88’de ise Dino Ndlovu kaydetti.

Bu sonucun ardından ligi 3. Bitiren Sakaryaspor doğrudan play-off finaline yükseldi. Sahasında büyük bir fırsatı tepen Kocaelispor ise play-off ilk turunda Çorumspor ile eşleşti.

Kocaelispor taraftarı adeta yıkılırken yönetimden ışık hızında bir karar geldi. Teknik direktör Mustafa Gürsel’i takımdan gönderen Kocaelispor yönetimi Ertuğrul Sağlam’ı takımın başına yeniden getirdi.

ERTUĞRUL SAĞLAM KİMDİR?

1969 yılında doğan Ertuğrul Sağlam Fenerbahçe altyapısında gelişen Ertuğrul Sağlam 1986 yılında Gaziantepspor’un yolunu tuttu. Burada 1 sene forma giyen Sağlam ardından Samsunspor’a transfer oldu. ve 6 sezon boyunca 122 maçta 33 gol attı. 1994-95 sezonunda Beşiktaş’a transfer oldu. İlk sezonunda 23 gol atan Sağlam, takımını sırtlayarak şampiyonluğa ulaştı. Beşiktaş’ta toplam 167 maçta 83 gol attıktan sonra tekrar Samsunspor’a döndü. Eski takımında 76 maçta 21 gol atarak jübile yaptı.

Futbolu bıraktıktan hemen sonra Samsunspor’da yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Ertuğrul Sağlam 2009-2010 sezonunda Bursaspor ile Süper Lig şampiyonu oldu. 2019-2020 sezonunda da Samsunspor ile 2. Lig şampiyonluğu yaşayan Ertuğrul Sağlam bu sezonun başında geldiği Kocaelispor’dan Şubat ayında ayrılmıştı.