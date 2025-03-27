Ertuğrul Sağlam’a Suudi Arabistan’dan teklif geldi

Son olarak Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor'u çalıştıran teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a yurt dışından teklif geldi.

Kocaeli gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan 1. Lig takımlarından Al-Arabi SC, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam’a teklifte bulunduğu iddia edildi. Bu göre 1.5 sezon için 2.5 milyon dolar ödeme yapılacak. Tecrübeli hocanın teklife henüz yanıt vermediği ifade edildi.

Sağlam teklifi kabul ederse Suudi Arabistan Ligi'nde Teknik Direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al-Shabab'ın rakibi olacak.

Yurt dışında daha önce İran takımlarından Tractor F.C.’de iki dönem görev yapan Sağlam’a bu sezon için 3 Süper Lig, 4 tane ise 1.Lig takımından temasın olduğu, ancak deneyimli çalıştırıcının sezon bitene kadar görev yapmayı düşünmediği için gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.