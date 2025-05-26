Ertuğrul’dan hayal kırıklığı

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho bu sezon ligde ilk defa 11’de şans verdiği genç kaleci Ertuğrul Çetin hayal kırıklığı yaşattı.

Hatayspor karşısında 44’üncü dakikada Massanga’nın direğe çarpan şutu Ertuğrul’un sırtına çarparak ağlara gitti. Gol Ertuğrul’un kendi kalesine attığı gol olarak yazıldı.

52. dakikada yine büyük bir hataya imza atan Ertuğrul, savunma arkasına atılan topu uzaklaştırmak isterken kısa düşen top Boutobba’nın önünde kaldı. Boutobba topu ağlara gönderirken Ertuğrul büyük hayal kırıklığı yaşadı.

63 ve 66’da iki gol daha kalesinde gören Ertuğrul, şansını çok kötü kullandı.