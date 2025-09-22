Ertuğrulgazi'de orman yangını paniği: Kontrol altında!

Bilecik’te, saat 12.00 civarında başlayan ve sebebi henüz saptanamayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, Bilecik İtfaiyesi, AFAD ekipleri ve iş makineleriyle müdahale edildi.

Havadan bir helikopterin de katıldığı söndürme faaliyetleri sonunda yangın kontrol altına alındı.Yangının yol açtığı kalın duman Ertuğrulgazi Mahallesi’nde hissedilirken, alevlerin yerleşim alanına yakınlığı nedeniyle bölgede kapsamlı güvenlik tedbirleri uygulandı.

Kontrol sağlanan yangının peşinde bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.