YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü ve Parti Meclisi Üyesi Ali Abbas Ertürk, Aksaray’da parti yöneticileriyle birlikte gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, ekonomik koşullar nedeniyle zor günler geçiren esnafın sesini bir kez daha kamuoyuna duyurdu. Ertürk’e ziyarette CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir ve yöneticiler eşlik etti.

Heyet, Ankara Caddesi üzerinde faaliyet gösteren birçok esnafı tek tek ziyaret ederek hem sohbet etti hem de esnafın sorunlarını yerinde dinledi. Ziyaretlerde karşılaşılan tabloyu değerlendiren Ertürk, esnafın artık dayanacak gücünün kalmadığını belirterek iktidara sert bir dille seslendi.

“ESNAF, SIRTINA YÜKLEDİĞİNİZ AĞIR YÜKÜ TAŞIYAMAZ HALE GELDİ”

Esnafın yüksek kira, artan maliyetler, vergi yükü ve düşen alım gücü karşısında adeta nefes alamadığını söyleyen Ertürk, “Ülkeyi yönetenler! İlginizi çeker mi bilmem ama; esnaf artık omuzlarına yüklediğiniz bu ağır yükü taşıyamaz hale geldi. Her gün dükkan kapatanların sayısı artıyor, ayakta kalmaya çalışanlar ise son nefesini vermemek için direniyor.” dedi.

“SİYASETİN GÖREVİ, MİLLETİN FERYADINI DUYMAKTIR”

Ertürk, ekonomik krizin en ağır faturasının esnafa kesildiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Biz, milletin içinde olmaya, halkın derdini yerinde dinlemeye devam edeceğiz. Ancak vatandaşın sesine kulak tıkayan bir yönetim anlayışı ülkeyi daha büyük sorunlara sürüklüyor. Siyasetin asli görevi, milletin feryadını duymaktır. Bugün esnafımızın çığlığı artık duyulmayacak gibi değil; görmezden gelinmeyecek kadar açıktır.”

CHP heyetinin ziyaret ettiği esnaflar ise artan vergiler, girdi maliyetleri, banka faizleri ve elektrik–doğalgaz faturaları nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiklerini dile getirdi.

“ÇÖZÜM ÜRETMEK YERİNE, SORUNLARI DERİNLEŞTİREN BİR YÖNETİM VAR”

Ertürk, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada hükümete çağrıda bulunarak, “Ekonomik politikalarda köklü değişime ihtiyaç var. Esnafı ayakta tutacak, üretimi destekleyecek, piyasayı rahatlatacak adımlar atılmadığı sürece sorunlar daha da büyüyecek.” diye konuştu.

CHP’nin her zaman halkın ve esnafın yanında olacağını belirten Ertürk, ekonomik krizin yükünün vatandaşın omuzlarından alınması gerektiğini ifade etti.

İl Başkanı Bilal Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Yasemin Turan Özdemir de esnafın yaşadığı sıkıntıları not ederek çözüm önerilerini aktardı. CHP Aksaray teşkilatı, önümüzdeki günlerde de kent esnafı ile bir araya gelmeye devam edecek.