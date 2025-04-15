Erva'yı öldürüp buzdolabında saklamıştı! Katili cezasız kalmadı...

İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar adlı genç kız 19 Haziran 2024 günü iş görüşmesine gidiyorum diye çıktığı evine bir daha dönemedi.

Bunun üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

20 Haziran'da yapılan kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri evlere temizliğe giden Erva Raziye'nin internet uygulaması üzerinden temizlik için çağrıldığını tespit etti.

En son temizlik için çağrılan yerde çalışmalarını sürdüren ekipler ekipleri Fethi Dağlı adlı kişinin evine gittiğini tespit etti.

Gözaltına alınan 43 yaşındaki Fethi Dağlı ifadesinde, "Temizlik için çağırdım. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Sonra da baş, kol, gövde ve bacaklarını parçalara ayırarak 6 ayrı poşete koydum. Sonra da inşaat alanına attım" dediği öğrenildi.

GENÇ KIZI PARÇALARA AYIRDI

Kayıplar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan bir markette güvenlik olarak çalıştığı öğrenilen Fethi Dağlı'nın, genç kızı öldürdükten sonra parçalara ayırdığı cesedi bir kutu içerisinde işyerindeki buzdolabında sakladığı öğrenildi.

İşyeri çalışanlarının şüphelenmesi sonrası da inşaat alanındaki kuyuya attığı öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Asar'ın cesedi, Beylikdüzü'ndeki bir inşaat alanında bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Fethi Dağlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Fethi Dağlı'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edildi. Olayla ilgili davanın görülmesine bugün Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Duruşmada hayatını kaybeden Erva Raziye Asar'ın annesi N.A.'nın da beyanı alındı. Avukatların savunmalarının ardından dosyadaki tüm delillerin toplandığına ve sanığın da itiraf etmiş olması nedeniyle başkaca bir evrağa gerek olmadığına karar veren mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının mütalaasını dinledikten sonra kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Fethi Dağlı'nın 'Canavarca hisle eziyet çektirerek kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.

SANIĞIN İFADESİNDEN;

Cinayet anını anlatan sanık Fethi Dağlı, "Erva evde bağırmaya devam etti. Sesi dışarıdan da duyuluyordu. Çevredeki esnaf beni tanıdığı için eşarpla boğazını sıktım. Nefessiz kalınca yere düştü ve öldü. Onu o halde bırakıp, eczaneden pansuman malzemesi alıp geri geldim. Cesedi çürümesin diye evdeki buzdolabına sakladım. 2 gün orada kaldı. Daha sonra cesedi ortadan kaldırmak istedim. Bütün olarak taşıyamacağım için parçalara böldüm. Önce kutulara koyarak, çalıştığım güvenlik kulübesine getirdim. O gece, orada kaldı. Sabah saatlerinde paketleri ticari taksi ile çalıştığım sitenin yakınındaki inşaat alanına götürdüm ve inşaatın asansör kuyusuna attım. Bir süre sonra benim ceset parçalarını attığım asansör kuyusunun yakınında bir kol parçası bulundu. Vatandaşlar O. isimli diğer güvenlik görevlisine göstermiş. O. isimli arkadaş, beni arayarak durumu anlattı, ben de ilgileneceğimi söyleyerek onu uzaklaştırdım. Daha sonra oraya giderek kol parçasını kuyuya geri attım" dedi.