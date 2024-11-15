Erzin 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Yayın Tarihi: 15 Kasım 2024 / 00:01

T.C. ERZİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Dosya no: 2024/240

Dava konusu taşınmaz:Dava konusu Hatay ili, Erzin İlçesi, Kuyuluk Mah., 604 ada, 88 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma(Bedel Tespiti Ve Tescil) davası açılmış olup,Davacı,Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Davalı,Güllü Duran arasında(Bedel Tespiti Ve Tescil)talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur

Duruşma Tarihi:25/03/2025 günü saat 09:25