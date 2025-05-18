Erzincan Buğday Meydanı alevler içinde! Lokantada başladı, 20 dükkana sıçradı: İtfaiye ve esnaf seferber oldu

Karaağaç Mahallesi’nde, Buğday Meydanı’nda yöresel ürünlerin satıldığı bir lokantada saat 14.00 civarında, elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın başladı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak bitişik dükkanlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çoğunluğu ahşap ve bitişik olan dükkanlarda büyüyen yangına, Emniyet Müdürlüğü’nün TOMA aracı ve havalimanı itfaiye ekipleri destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Vali Hamza Aydoğdu, yaklaşık 20 iş yerinin zarar gördüğü yangın söndürme çalışmalarını Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ile yerinde izledi. Aydoğdu, esnafın yanıcı maddeleri tahliye çabalarına da destek oldu.

Hamza Aydoğdu, “Yangının lokantadan çıktığı tahmin ediliyor. Burası yöresel ürünlerin satıldığı bir meydan. Ekipler, hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Çok şükür can kaybı yok” dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Erzincan Valiliği, yangınla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan merkez Buğday Meydanı’nda bir iş yerinde yangın çıktığı ihbarı üzerine itfaiye, AFAD, sağlık, emniyet, jandarma gibi ilgili tüm ekipler olay yerine hemen gönderilmiştir. Bir iş yerinde başlayan yangın, sağında ve solunda bitişik olan diğer iş yerlerine de yayılmıştır.

Ekiplerimizin yangın söndürme çalışmalarıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Hasar tespitinin ardından gerekli tüm destek süreçleri özenle yürütülecektir.

Yangından etkilenen esnafımıza ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”