Erzincan depreminin ardından Naci Görür'den açıklama

Kaynak: İHA
Erzincan depreminin ardından Naci Görür'den açıklama

Erzincan Tercan'da 4.2 büyüklüğünde depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den açıklama geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Erzincan Tercan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem esnasında vatandaşlar paniğe kapılırken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den iç rahatlatan bir açıklama geldi.

Depremin merkez üssü Oğulveren yerleşim yeri olarak paylaşıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 6.8 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi:
"Oğulveren-Tercan/Erzincan’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı’nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren’de fay hattı görünmüyor."

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