Erzincan Emniyeti 47 şehidi unutmadı

Kaynak: İHA
Erzincan Emniyeti 47 şehidi unutmadı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul'da Arena Stadı yakınlarında yaşanan bombalı saldırıyı unutmadı. 13 Şubat Şehir Stadyumunda 47 rakamı oluşturuldu ve o anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

2016 yılında İstanbul'da gerçekleşen hain saldırıda Arena Stadı yakınlarında Cumartesi akşamı düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 39'u emniyet mensubu, 8'i sivil vatandaş olmak üzere 47 kişi hayatını kaybetmişti.

47 şehit Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan duygu dolu video ile tekrar hatırlatılarak anıldı.

Erzincan Emniyet mensupları tarafından Erzincan 13 Şubat Şehir Stadyumunda 47 rakamı oluşturuldu ve drone ile görüntülendi.

Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından #tim47ölümsüzdür başlığı adı altında paylaşım yaptı.

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